Гарантия карьерного успеха в 21 веке: триумф эмоций над разумом?

Раньше в моде был IQ, но в последние пару лет все больше внимания уделяется его «оппоненту» — EQ. Почему он так важен в бизнесе, как его исследовать и развивать у сотрудников порталу HR-tv.ru рассказала Юлия Сорокина , директор по подбору персонала проекта «Совесть».

Понимание чувств как фактор успеха

Раньше считалось, что именно уровень IQ влияет на успехи в жизни и карьере. Но исследования и практический опыт показывают, что эмоциональный интеллект не менее важен — а в случае, когда вы работаете с молодежью, вообще жизненно необходим.

EQ — это способность проявлять собственные эмоции и «использовать» их так, чтобы максимально эффективно достигать целей. От уровня EQ у человека зависит интерпретация окружающей обстановки, стрессоустойчивость, способность оказывать влияние. Высоким EQ может обладать и темпераментный экстраверт, и тихий интроверт. Объединяет людей с высоким EQ, скорее, наблюдательность.

Эмоциональная «компетентность» особенно важна для тех, кто руководит людьми. Им нужно объединять вокруг себя команду, понимать сильные и слабые стороны каждого и «использовать» их так, чтобы задачи решались максимально эффективно для бизнеса и максимально комфортно для людей. Применять EQ нужно уже на этапе собеседования — именно он поможет создать разностороннюю эффективную команду, где будут и пламенные экстраверты, и интроверты, и люди, создающие атмосферу для коллектива.

В «Совести» мы, естественно, обращаем много внимания на EQ — в новом проекте, где очень высок уровень стресса, эмоциональная взаимосвязь между людьми очень важна. Есть и еще один момент: большинство сотрудников, которые отвечают за привлечение новых клиентов через прямые продажи в торговых центрах и магазинах — представители поколения Z. Они требуют к себе индивидуального подхода, не выбирают работу, где они только «винтики» большой системы. Им важна атмосфера, внимание к их личности и уникальным качествам. А высокий уровень эмоционального интеллекта помогает им добиться больших высот в сфере продаж, поскольку от него зависит умение выбрать правильную модель поведения на переговорах.

Полный контроль над эмоциями

Один из самых популярных способов «измерения» эмоционального интеллекта у кандидата — тесты, например, Майера-Сэловея-Карузо MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test). Но, например, молодежь они «пугают» большим количеством зачастую отвлеченных от рабочих задач вопросов, поэтому можно использовать и более органичный способ –лингвоанализ. Для этого нужно тщательно продумать вопросы, нацеленные именно на «измерение» эмоциональных качеств кандидата.

Погружайте его в прошлые ситуации — самый большой успех на работе, самый счастливый день, самое существенное достижение, самый лучший руководитель, самая сложная конфликтная ситуация — и слушайте, как они будут их описывать. Чем богаче словарный запас человека в описании своих чувств, состояний, бывших руководителей и коллег, их индивидуальных отличий, тем более развит эмоциональный интеллект.

Ключевые признаки человека с низким эмоциональным интеллектом:

Кстати, наш опыт «измерений» показывает, что у поколения Z (наши продавцы) в целом эмоциональный интеллект несколько ниже, чем у миллениалов (основная часть нашего офисного персонала). Z-ы с детства росли в обстановке, когда вокруг них постоянно был интернет и гаджеты. Они настолько увлечены технологиями, что общаться «вживую» им сложнее, чем в сети. Они менее коммуникабельны, хуже «считывают» других людей и редко устанавливают живой контакт с незнакомыми людьми. Так, как же быть, если «профессия обязывает»?

Работа над собой

Эмоциональный интеллект — не есть нечто врожденное, его можно развивать. И если у вас в подчинении оказалось 200 digitalnatives, эта непростая задача ложится на ваши плечи. Что может помешать? Директивный стиль управления сотрудником. Что поможет? Руководителю надо сбалансировать контроль, наставничество и «зону свободного действия» сотрудника.

Также развитию эмоционального интеллекта помогут правильная постановка задач, геймификация обучения, программы нематериальной мотивации, а также тренинги, которые предоставят возможность «примерить» на себя роль специалиста другого отдела и будут способствовать более глубокому пониманию вопросов и бизнес-процессов. Главное — разнообразие и постепенное усложнение техник, многократное повторение и, конечно же, личное желание сотрудника «работать над собой».

Так, например, у агентов продаж мы развиваем EQ в рамках нескольких направлений:

Распутать клубок чувств: техники

Приведу несколько простых приемов, способствующих пониманию и управлению эмоциями других людей, которые мы используем на тренингах и в рамках ролевых игр:

1. «Умение слушать». Дать другому человеку выговориться — один из лучших способов управления эмоциями. Но по-настоящему слушать умеют немногие. Часто сотрудники перебивают друг друга, утешают или подбадривают — и в итоге усиливают у собеседника «лишнюю» эмоцию. В рамках тренинга мы практикуем «активное слушание» и акцентируем внимание на правильных вопросах собеседнику.

2. «Расширение лидерского репертуара». В игровой форме мы предлагаем сотрудникам проанализировать, какие эмоции присущи их стилю, а каких недостает. Часто ли человек срывается? Позволяет ли себе повышать голос на коллег и подчиненных? Возможно, с кем‑то уже давно пора поговорить пожестче. К неожиданным результатам и выводам о себе можно прийти, если подключить к дискуссии взгляд со стороны коллег.

3. «Метод тотального да». Обычно, когда наш собеседник выражает недовольство, мы начинаем либо оправдываться и объясняться, либо спорить и выдвигать встречные возражения. И то и другое усиливает агрессию второй стороны. Чтобы ее снизить, стоит в чем‑то согласиться с критикой. При этом важно найти адекватную формулу согласия. Вместо фразы «Конечно, вы правы» мы предлагаем сотрудникам начать свою защиту со слов «Да, мы действительно несколько раз задерживали поставки», например.

Технику условного согласия в дальнейшем сотрудники применяют как в работе с клиентами и коллегами.

EQ, IQ, VQ, CQ — истина где-то рядом

Агент продаж несколько месяцев не выполнял план продаж, а после тренингов по развитию EQ вдруг вышел на уровень +150% — прямая ли это связь? Конечно, оценка развития эмоционального интеллекта сотрудника и его влияния на продуктивность — это самая большая «боль».

Отделить EQ полностью от других навыков (профессиональных, творческих), умение заряжать энергией других людей и внешних факторов практически невозможно. Поэтому к развитию и обучению нужно подходить комплексно. Однако нельзя не отметить изменения, которые мы увидели невооруженным глазом после проведения регулярных практик: у сотрудников повышается личная эффективность, они более креативно подходят к выполнению своих функций, снижается общее количество конфликтных ситуаций и споров, они начинают генерировать идеи, которые приносят реальную пользу для бизнеса — новых клиентов.

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