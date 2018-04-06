«Посёлок умер в воскресенье». Трещевский скорбит по погибшим пятиклассникам

Ещё пять дней назад пятиклассницы из посёлка Трещевский Топкинского района радовались: «Мы едем в Кемерово смотреть „Шерлока Гномса“!» Восьмиклассники расстраивались: у них учительница заболела, поэтому они остались без поездки. А ведь так хотелось! В посёлке же нет кинотеатра, игровых автоматов, нет набережной и сладкой ваты… А на дворе каникулы! Из той поездки девочки так и не вернулись.

Горькая слава

Треща немноголюдна, вокруг тишина и какая-то щемящая пустота. Кажется, что сейчас там больше журналистов с камерами и микрофонами, чем местных жителей. «Спасатели приехали быстро — не нужно обманывать… А вот кинотеатр был закрыт, да», — обсуждают трагедию в «Зимней вишне» на автобусной остановке. Но от журналистов буквально убегают со словами: «Уходите отсюда! У нас горе». Горе в Трещевском общее, ведь в маленьком посёлке все друг друга знают. А погибшие девочки выросли на глазах селян.

«На днях журналисты ворвались в дом к родителям погибшей девочки… Просили рассказать о дочке, фотографии показать. Про пожар расспрашивали и учительницу. Но ведь у мамы такое горе! И у учительницы сердце разрывается! Ну не бросала она детей! Она была в том же торговом центре, но на мультфильм не пошла. Сейчас, как и все родители, места себе не находит», — говорит местный житель Николай. «Больно, что именно так Треща прославилась на всю страну. Раньше-то никто и не знал о нашем колхозе даже в Кемерове, не то что в Москве!» — добавляет его спутник Владимир. И правда, таксисту посёлок пришлось искать по навигатору.

Пустоту улиц мужчины объясняют тем, что вместе с девочками умер весь посёлок… Люди переживают своё горе. И просто не хотят о нём говорить.

Всегда возвращались

В Треще, как сами называют свой посёлок люди, живёт около 700 человек. В основном, как говорит глава Осиногривского сельского поселения Владимир Евдокимов , остались уже пенсионеры. Молодёжь после окончания школы уезжает в город, а потом редко возвращается. Девятилетняя школа — единственная в посёлке. В ней учатся 80 ребятишек. В пятом классе — всего 12. Из них шестеро девочек поехали в кинотеатр. Это был подарок от родителей. Мамы и папы просто хотели порадовать своих девочек и поощрить их за хорошую учёбу.

В двухэтажной кирпичной школе пустые светлые коридоры. Классы совсем не похожи на современные городские: старенькие компьютеры, деревянные крашеные парты, потрёпанная карта в кабинете географии. Но всё удаётся посмотреть только мельком, ведь в школе суета и траур. В коридоре на одной стене кубки и грамоты, которые привозят школьники с районных соревнований и олимпиад. Успехами своих детей школа гордится, ведь они всегда завоёвывают награды в городе. На другой — стена памяти… Фотографии шести девочек, которые больше никогда не вернутся из кинотеатра. Они тоже были гордостью школы. Пели и танцевали, хорошо учились и побеждали в олимпиадах.

«Девочки у меня на глазах росли. Я пришла работать шесть лет назад. Тогда я свою дочку в садик отдавала, а эти девочки из него выпускались в первый класс. Каждый день их кормила в нашей столовой… Сейчас вот порции на них списываю… Ведь кто-то был из многодетных семей. Они у нас на бесплатном питании», — рассказывает завхоз школы Наталья Полухина . «Это была традиция — возить ребят в областной центр во внеурочное время. На каникулах родители всегда покупали детям билеты в кино или театр. У нас же такого нет», — говорит директор школы Павел Орлинский. В посёлке работает клуб. В нём есть танцы и пение, но нет батутов и игровых автоматов. Там всей деревней празднуют Новый год и Масленицу, но не показывают мультфильмов и спектаклей.

«У меня брат учится в восьмом классе. Он тоже очень хотел поехать, но у них заболела учительница, поэтому поездку отменили… Они же всегда ездили именно в «Зимнюю вишню», потому что там всё рядышком: батуты, игровые комнаты, кинотеатр. Просто садились компанией с родителями и учительницей на рейсовый автобус (он четыре раза в день у нас ходит до Кемерова) и ехали, вечером возвращались. Устаёшь ведь всё время в деревне сидеть. Хочется, чтобы дети посмотрели город», — рассказывает местная жительница Ольга.

Бедные, но дружные

«У нас школа очень хорошая. Дети после занятий и на волейбол ходят, и на баскетбол, и на лыжи. Стараемся, чтобы ребятишки всегда были чем-то заняты. Кончено, оснащение у нас слабенькое. Но ведь главное не то, какой у нас компьютер, а то, как преподаватель учит с ним работать. Школьников у нас немного, поэтому мы можем время каждому уделить. В этом большой плюс сельских школ», — рассказывает Павел Павлович. Другая сотрудница школы сетует: «Всё хорошо, вот только окна старые и крыша худая. Из окон дует страшно, хоть их и утепляют постоянно. Но рамы деревянные. И крышу латают, но в сильные дожди всё равно бежит. Школе-то уже больше 40 лет!»

Треща — село совсем небогатое. Своего предприятия нет, поэтому на работу люди в основном ездят в Кемерово или Топки. «Раньше был совхоз „Конезавод 131“. Основным направлением у него было коневодство. С давних времён у нас разводили чистокровных рысаков… Потом всё затухло. Сейчас завод в свои руки взял энтузиаст из Кемерова. Человек заинтересованный — глаза горят! Пытается возродить хозяйство. Успехи уже есть: наши ребята уже даже на рысаках на соревнования ездят! Это отрадно», — говорит Владимир Евдокимов. А от старых ферм, где раньше держали коров, остались только развалины…

«У нас из рабочих мест школа, ЖКХ, детский дом, клуб, четыре магазина и только-только поднимающийся конезавод. Для детей есть старенькие детские площадки. Есть клуб. На праздниках ребятишки выступают всегда. Сейчас даже платные праздники делают, чтобы детям дать какие-то подарки. Ведь бюджет-то, видать, не выделяет. За 30 руб. ходим, чтобы посмотреть на своих ребятишек», — рассказывает местная жительница Елена. Кто-то держит скотину, чтобы себя прокормить и немного заработать на молоке и яйцах. Но держат далеко не все. «Раньше держала корову, но дорого обходится, потому что, когда совхоз распался, земельные паи нам не раздали, чтобы мы могли сено ставить. Всё частники забрали себе. Мы же не имеем клочка земли, чтобы сена накосить. Получается, надо покупать. Не все могут», — рассказывает ещё одна местная жительница.

Но, признаётся, посёлок дружный. «Дети погибли — это наша общая беда. Ни одна семья в стороне не осталась. Вот, кажется, девочки вчера под окном играли… Мы всегда помогаем друг другу. Вот недавно женщина померла. Пила всю жизнь, детей у неё в детский дом забрали… Осуждали мы её, чего скрывать. Но вот замёрзла она в своём стареньком доме. Никого у неё не было. Мы всей деревней собрали, кто сколько может — кто двести, кто пятьсот рублей, кто картошки дал, кто морковки, кто блинов напёк. Похоронили, помянули по-человечески… Конечно, всякое бывает: и сплетни, и обиды. Но в беде никогда не бросим своих», — рассказывает местная жительница Анна. Сейчас всё село в страшном ожидании похорон… Ведь опознания ещё не проводили, тела не отдавали.