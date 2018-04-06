Полицейские ведут розыск пропавшей жительницы Ангарска

Сотрудники УМВД России по Ангарскому

городскому округу устанавливают местонахождение Березовской Светланы

Васильевны, 1969 года рождения. 4 апреля около 9 часов утра в дежурную

часть отделения полиции обратилась сестра пропавшей с заявлением о её розыске. Со слов родственницы установлено, что женщина ранним утром ушла

из дома в 84 квартале и до настоящего времени не пришла.

Приметы: на вид 48-50 лет рост 164 сантиметра, полного телосложения, европейский тип лица, волосы темные до плеч.

Была одета: налобная повязка бордового

цвета, куртка матерчатая салатового цвета, юбка темно-синяя в серую

полоску, ботинки серо-зеленые. При себе имела ноутбук в сумке белого

цвета.

Граждан, видевших или что-либо знающих о местонахождении Березовской Светланы Васильевны, полиция просит

обращаться по телефону 8 (3955) 53-05-15 (дежурная часть УМВД России по Ангарскому городскому округу), или 02.