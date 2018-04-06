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Полицейские ведут розыск пропавшей жительницы Ангарска
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Полицейские ведут розыск пропавшей жительницы Ангарска 

Хот 36 минут назад
Фото: Хот
Сотрудники УМВД России по Ангарскому
городскому округу устанавливают местонахождение Березовской Светланы
Васильевны, 1969 года рождения. 4 апреля около 9 часов утра в дежурную
часть отделения полиции обратилась сестра пропавшей с заявлением о её  розыске. Со слов родственницы установлено, что женщина ранним утром ушла
из дома в 84 квартале и до настоящего времени не пришла.
Приметы: на вид 48-50 лет рост 164 сантиметра, полного телосложения, европейский тип лица, волосы темные до плеч.
Была одета: налобная повязка бордового
цвета, куртка матерчатая салатового цвета, юбка темно-синяя в серую
полоску, ботинки серо-зеленые. При себе имела ноутбук в сумке белого
цвета.
Граждан, видевших или что-либо знающих о  местонахождении Березовской Светланы Васильевны, полиция просит
обращаться по телефону 8 (3955) 53-05-15 (дежурная часть УМВД России по  Ангарскому городскому округу), или 02.
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