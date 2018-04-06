Мисс K1NEWS-2018 стала Елизавета Морковкина

Вчера в уютном «Варвара-баре» состоялся финал фотоконкурса «Мисс K1NEWS», на котором собрались все 15 очаровательных полуфиналисток.

Напомним, что в этом году мы получили более 40 заявок от потенциальных участниц в возрасте от 18 до 35 лет, но жюри выбрало в качестве полуфиналисток лишь 15 из них. Девушкам предстояло принять участие в фотосессиях, чтобы показать себя публике в новых образах.

13 марта на нашем портале стартовало голосование, которое и выявило 5 финалисток:

Кристина Кураленок

Полина Заботкина

Анастасия Архангельская

Елизавета Морковкина

В итоге звание «Мисс K1NEWS» досталось утонченной Елизавете Морковкиной, которая смогла очаровать всех своим характером и внешними данными. Лиза получила не только цветы и заветную ленточку с надписью, но и множество потрясающих призов от наших партнеров.

Лизе 22 года. Она художник, дизайнер интерьеров. Не замужем, детей не имеет.

Пишу портреты и картины на холсте, бумаге и даже на стенах. Художник-самоучка уже 6 лет. Обожаю искусство фотографии, поэтому фотографирую и фотографируюсь. Я — человек, который находится в вечном поиске творческого «себя». Поэтому участвовала в конкурсах красоты и таланта в городе Санкт-Петербурге и Петергофе. До решения участвовать в «Мисс K1NEWS 2018» в моей конкурсной карьере был перерыв, в который я активно занималась благотворительной деятельностью в Костроме и Санкт-Петербурге, а также борьбой за жизнь. Теперь в списке моих хобби есть важный пункт — информирование людей о том, что такое рак и как его победить, — рассказывает о себе Елизавета МОРКОВКИНА.

Остальные девушки тоже не остались без внимания. Еще четырем полуфиналисткам присудили приятные титулы и вручили отличные подарки.

«Мисс обаяние» стала Елена Попова.

«Мисс фотогеничность» — Анастасия Архангельская.

«Мисс изящество» -. Полина Заботкина.

«Мисс восхищение» -. Кристина Кураленок.

Кроме того, в этом году мы создали номинацию «Выбор Вконтакте», которую заслуженно завоевала Елизавета Ковалева

Не обошлось и без личного выбора редакции портала. Победу в номинации «Выбор портала K1NEWS.RU» одержала Алена Петрова

Подарки получили все 10 девушек, которые не прошли в финал по итогам голосования.

Партнеры фотоконкурса:

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