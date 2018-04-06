Виртуальная экскурсия E1.RU: изучаем замок, который притаился в промзоне Пионерки

В глубине Пионерского поселка, в промзоне, где кругом автомойки и базы, стоит замок. Среди серой промышленной округи, особенно в солнечную погоду, пряничный домик бросается в глаза.

Журналистам здесь удивляются, но, хоть мы и пришли без приглашения, снимать не запрещают, а бариста Илья рассказывает, что такого бизнес-центра, как здесь, он нигде не видел.

Холл первого этажа увешан флагами, а на входе стоят дамы с кувшинами. Позолоченные статуи есть на всех этажах: на улице — львы, здесь — дамы, а этажом выше можно встретить Тристана и Изольду.

У лифта встречаем директора бизнес-центра Евгения Крохалева.

— Откуда все эти флаги?

— Это флаги стран, где мы побывали. Я люблю путешествовать и посетил уже больше 50 стран.

Шестиэтажный бизнес-центр «Шато леон» появился здесь четыре года назад. Выстроить его в виде замка решил директор — российского здесь мало, разве что стремление выглядеть лучше, чем другие. Евгений много путешествует, и то, что ему понравится в другой стране, старается отобразить в своем бизнес-центре. По образованию он не архитектор и не дизайнер, а металлург.

— Все дизайнерские решения внутри помещения я выбирал сам: кафель, штукатурка декоративная, обои, — рассказал Евгений Крохалев. — Мы были в Испании, в Фигерасе, в доме-музее Сальвадора Дали, и мне там понравилось. Я заказал тысячу картин сюрреалистических, чтобы по этажам развесить. Мы много поездили по Европе с семьей. Много раз были в Италии. Может быть, ее здесь больше всего. Но в любом случае, где бы мы ни путешествовали, хочется возвращаться в Россию, долго не могу за границей. Бывает, что мы и на месяц уезжаем, но после двух недель уже тянет домой.

На этажах стоят бетонные статуи, развешаны зеркала, но особое внимание здесь стоит уделить туалетам (каждый в разном стиле) и потолкам — там картины.

— Многие наши бизнесмены хотят сделать побыстрее, подешевле и сдать, у меня в этом плане подход такой — я делаю все в свое удовольствие, — рассказал Евгений. — Я не скажу, что не считаю деньги — конечно, считаю, — но когда делаешь красиво и с душой, то людям, которые здесь работают, хочется сюда возвращаться.

«Парадный» кабинет директора — над всеми офисами, на шестом этаже. Во весь потолок — картина Сальвадора Дали, как в зале «Дворец ветра», кожаные кресла и библиотека.

— Раньше, когда купцы строили себе дома, магазины, то многие из них, да практически все, хотели выпендриться друг перед другом, но по-хорошему, — рассуждает Евгений. — И город от этого становился только красивее. Мне бы тоже хотелось, чтобы у людей, у которых есть деньги, еще и вкус какой-то был, а не эти вот железобетонные, стеклянные конструкции. И хочется делать красивее, чем у соседа. От этого выиграли бы все, в первую очередь — город. Чем больше будет красивых зданий, тем наш город будет привлекательнее.

В планах у директора рядом с замком построить еще два бизнес-центра в таком же стиле — 9 этажей и 25 этажей, между собой они будут соединены. Но пока что это на уровне желаний, нужно и деньги накопить, и разрешение на строительство получить.

Директор убежал по своим делам, а мы еще немного побродили по тихому бизнес-центру и поразглядывали потолки с картинами и позолоченные статуи.

Мы уже не раз рассказывали вам про необычные дома и дачи Екатеринбурга. Один из самых необычных, в котором мы побывали, находится недалеко от Новоуральска — он обшит бутылками, покрышками, старыми банками, обертками и игрушками. В поселке Исеть стоит дом с балкончиками, который 40 лет назад уралец построил для своих дочерей. А однажды мы нашли дачу, которая построена из бутылок.

В начале этого года мы рассказывали про дом-монстр, он стоит в самом центре Екатеринбурга. Дом обвивают десятки вентиляционных труб. А в феврале ездили в гости к уральскому физику, который построил дом в виде сфер.

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