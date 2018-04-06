Как «маленький Тадж-Махал» стал предшественником большого

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. Мраморное пятикупольное сооружение высотой более 70 метров в городе Агра известно всему миру. Изображения Тадж-Махала украшают страницы учебников, тысячи открыток, путеводителей, энциклопедий и туристических сувениров. Только вот мало кто знает, что своим появлением объект Всемирного наследия ЮНЕСКО обязан другому архитектурному сооружению — мавзолею со сложным названием Итимад-уд-Даула, построенному в той же Агре. В этом году малоизвестному «маленькому Тадж-Махалу» исполнилось 390 лет.

Объединяет два здания то, что оба построены из белого мрамора. В остальном эти два мавзолея, конечно, не назвать копиями. Тадж огромен. Во времена колонизации англичане сравнивали его с большим белым облаком, легшим на берег священной реки Ямуны. Однако более скромный по габаритам Итимад-уд-Даула тоже получил лестное прозвище — «драгоценная шкатулка». Именно «драгоценная шкатулка», которую сейчас называют «маленьким Таджем», изменила лицо индийской архитектуры своего времени.

Памятник любви

На фоне великолепного Тадж-Махала с величественным куполом маленькая усыпальница Итимад-уд-Даула действительно кажется резной шкатулкой. Чтобы понять красоту Итимад-уд-Даула, его нужно рассматривать, погружаясь в детали резьбы и отделки.

История этого мавзолея менее романтична, чем история Таджа, провозглашенного туристическими брошюрами «памятником неземной любви». Тадж-Махал построил падишах династии Великих Моголов Шах-Джахан для покойной жены Мумтаз-Махал. Хотя, говоря откровенно, величественное здание можно считать и памятником земному самодовольству любившего власть падишаха, имевшего кроме Мумтаз несколько жен и множество наложниц.

А вот Итимад-уд-Даула — это действительно памятник любви: дочери к отцу. Этот первый большой беломраморный мавзолей в Агре был построен по приказу Нур-Джахан, любимой жены могольского падишаха Джахангира. Она возвела его для умершего отца — известного персидского воина Мирзы Гияз Бега, которого и называли Итимад-уд-Даула (Опора Государства). Считается, что Нур-Джахан называла своего отца самым достойным мужчиной из всех, кого она знала. По свидетельству современников, муж Нур-Джахан был слабым правителем, к тому же злоупотреблявшим вином и опием.

Интересно, что Мирза Гияз Бег был дедом той самой Мумтаз-Махал, для которой в 1653 году завершат строительство Тадж-Махала.

Во времена Великих Моголов визитной карточкой архитектурного стиля был местный красный песчаник, инкрустированный белым мрамором из Раджастхана. Но Нур-Джахан решила, что мавзолей ее отца будет целиком построен из белого мрамора — возможно, потому, что в восточной традиции белый цвет — цвет траура.

Согласно местным легендам, этот мавзолей, строившийся с 1622 по 1628 год, увидел следующий император Великих Моголов Шах-Джахан. Здание вдохновило его на идею соорудить «самый великий мавзолей в мире» для своей жены. Хронология строительства подтверждает легенды: Тадж-Махал начали строить в 1632 году.

Рай в тени рая Как ни странно, мавзолей кажется по-домашнему уютным. Такие сооружения задумывались как «места для размышлений о вечном». Сказывается и то, что здесь нет толп туристов. Снаружи гробница Итимад-уд-Даула покрыта резным орнаментом. Свет, проникающий через резные решетки окон, позволяет увидеть прекрасную роспись и инкрустацию из яшмы, лазурита, оникса. Это цветы и геометрический орнамент — изображение живых существ в исламе запрещено.

Усыпальницы наполнены мистической символикой, ведь Моголы были мусульманами-суфиями — приверженцами мистического течения в исламе. Каждый элемент здесь имеет свое значение. Однако сегодня уже трудно понять их смысл.

Особым смыслом наделялся и сад, разбитый вокруг мавзолея.

Такие сады на исламском Востоке (в Тадж-Махале сооружен подобный, только гораздо больше по размеру) создавались в соответствии с мистическими представлениями о рае. На Индостане их именовали «чарбагх» (от «чар» — «четыре» и «багх — „сад“ — на урду, языке мусульманской общины Индостана). Он символизировал сад небесный, миниатюрный рай на земле, который, по представлениям мусульманских мистиков, должен состоять из четырех частей.

А потому каналы, делящие сад на четыре части, и проточная вода — обязательный элемент такого „мини-рая“. Правда, сейчас эти узкие каналы, символизирующие райские реки, пусты.

Расположение гробницы тоже не простое — она находится там, где, по представлениям суфиев, в раю расположен Главный трон. Строя такие сооружения на земле, властители Великих Моголов верили, что обеспечивают себе место и в раю небесном, причем у подножия трона Всевышнего. И сад, и гробница окружены стеной с угловыми башнями из красного песчаника — ведь кому попало не следует входить в копию рая на земле.

Сегодня войти в гробницу Итимад-уд-Даула можно легко — купив билет. Только, увы, туристы не слишком балуют вниманием мавзолей, без которого, возможно, не было бы и самого Тадж-Махала.