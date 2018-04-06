Трюдо и компания: cамые красивые политики мира

Некоторые барышни смотрят футбол из-за красавцев-спортсменов, а новости можно слушать ради красавцев-политиков. Некоторые из них просто вылитые кинозвезды!

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН Президент Франции Эммануэль Макрон — любимец публики, сразу после избрания появился не только на главных страницах всех политических газет, но и на обложке гей-журнала. Впрочем, сам политик предпочитает женщин, только ленивый не обсудил его брак с бывший учительницей Бриджит, которая старше Макрона на 24 года.

ДЖАСТИН ТРЮДО Если и есть кто привлекательнее Макрона среди мировых лидеров — так это канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Либерал, спортсмен, отец троих детей и любитель разноцветных носков — устоять невозможно!

ДЖОЗЕФ ПАТРИК КЕННЕДИ III Представитель известного семейства — вот уж кому повезло с генетикой! Самый либеральный в своей семье — поддерживает однополые браки и вовсю критикует Трампа. Правда, и Россию недолюбливает. Конгрессмен окончил Стэнфорд, где получил прозвище Mildman (молочный человек): на одной из веселых студенческих вечеринок он выпивал кружку молока в ответ на каждую кружку пива своего товарища. Такой вот здоровый образ жизни.

ГАБРИЭЛЬ ВИКСТРЁМ Шведский политик, бывший министр здравоохранения и спорта. Прославился на весь интернет, заявив, что громкие стоны во время секса полезны для здоровья. Главные поклонницы Габриэля живут в Турции: как-то после небольшого увеличения подписчиков из Турции в Твиттере, он написал слова приветствия на турецком, получил 8 тысяч ретвитов, 20 тысяч новых читателей и прозвище «министр-красавчик». Вот как надо завоевывать любовь!

КРОНПРИНЦ ФРЕДЕРИК Самый настоящий принц из Дании. Окончил Гарвард , работал секретарем в посольстве, говорит на четырех языках, бегает марафоны, в общем, — прелесть. Но надеяться не на что — у него жена и четверо детей. Жена, кстати, без всяких титулов, самая настоящая «простолюдинка», да еще и из Австралии, но датчане обожают их семью.

ТИМ ХАРРИС Лидер оппозиции в ЮАР и заядлый серфер Тим Харрис точно мужчина с обложки. Его постоянно награждают титулом «самый сексуальный политик», что неудивительно. Сами посмотрите. Сейчас Тим возглавляет Wesgro, туристическое, торговое и инвестиционное агентство Кейптауна.

ХАНС ЛИНДЕ Бывший депутат шведского парламента, член Левой партии, борец за права женщин. А какая у него классная борода!

ЭДУАРДО ЛЕЙТЕ Бывший мэр бразильского города Пелотаса, адвокат Эдуардо Лейте — примерный семьянин и любитель животных. Политическую карьеру начал еще во время учебы, стал самым молодым мэром в истории Пелотаса (в 2013 году ему было 28 лет) и совершено спокойно покинул свой пост спустя 4 года.