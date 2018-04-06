В Дагестане издали книгу о растениях на русском и ногайском языках

В Дагестане вышла в свет книга ногайского поэта Мурата Авезова «Мир растений», предназначенная для школьного возраста. Информация о растениях дается на русском и ногайском языках.

Сборник содержит данные о 65 растениях и их свойствах на двух языках, также в нем есть пословицы, поговорки и головоломки, сообщает РИА «Дагестан»

«С помощью этого сборника дети смогут изучать и закреплять пройденный материал на родном языке, связывая его с другими школьными предметами», — отметил Авезов.

По мнению автора, книга поможет детям в изучении и сохранении родного языка. «В настоящее время происходит объединение языковой среды, тем самым мы утрачиваем этнические названия и определения, заменяя их русскими или другими иностранными терминами», — пояснил он.

Сейчас Авезов работает над продолжением книги. К изданию готовятся сборники «Деревья и кустарники», «Полевые растения», «Дикие животные», «Домашние животные».