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Хлое Кардашьян не захотела рожать ребенка в Лос-Анджелесе
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Хлое Кардашьян не захотела рожать ребенка в Лос-Анджелесе 

Журнал ОК! 1 час назад
Хлое Кардашьян должна день на день родить первенца. Накануне важного события она покинула Лос-Анджелес и улетела в Кливленд (штат Огайо), где у нее свой дом на берегу озера. Ранее звезда реалити-шоу писала в своих соцсетях:
Я счастлива находиться в Кливленде. Главное, что рядом Тристан. Свободное время с провожу за готовкой. Кулинария — моя настоящая страсть!
Зарубежный источник сообщил, что Хлое уехала из семейного дома, так как не хочет находиться под камерами. Кстати, Крис Дженнер планирует тоже прилететь в Огайо, чтобы поддержать дочь в сложный и ответственный момент.
Хлое Кардашьян
В Кливленде у Хлое и Тристана огромный дом с шестью спальнями, семью ванными комнатами, огромным бассейном и винном погребом. Также на территории есть сад и отдельный выход на озеро.
Напомним, что Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон встречаются чуть больше года. Новость о том, что сестра Ким ждет первого ребенка, появилась в сентябре 2017. Инсайдеры утверждают, что Хлое и Тристан уже готовы сделать следующий шаг и пожениться. Однако будущая мама не хочет никуда спешить и ждет подходящего момента.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
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