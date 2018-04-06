Книги и бутылки с водой вместо гантелей: фитоняшка показывает на 72.ru, как похудеть к лету офисному планктону

До лета осталось меньше двух месяцев — и это значит, что самое время вспомнить о фитнесе. Но что делать тем, кто не может урвать пару часов на спортзал из-за слишком плотного графика на работе? Мы нашли решение и позанимались фитнесом, почти что не отрываясь от написания новостей. Какие кабинетные предметы могут заменить спортинвентарь, чем обедать офисному планктону и какие упражнения помогут быстро привести фигуру в порядок — читайте в нашем материале.

Упражнения, которые заставят гореть попу, руки, ноги… и что-нибудь еще Подобную разминку можно и лучше делать каждое утро

Любая тренировка, независимо от места ее проведения, начинается с тщательной разминки. Главное здесь, по словам инструктора, хорошенько разогреть мышцы, чтобы не травмироваться. Начните с рук, плеч, шеи и ног, а затем приступайте к основным упражнениям.

Для продуктивной тренировки нужно размять все части тела! И голеностоп — не исключение

Сегодня мы не только расскажем вам о простых, но эффективных упражнениях, но и познакомим с сотрудниками редакции.

В качестве спортинвентаря можно использовать обычный письменный стол. С его помощью инструктор предложила нам отжиматься, широко расставив руки. Это упражение не только любопытно смотрится в исполнении журналистки 72.ru, но и способно проработать всю область грудных мыш, трицепсов, плеч, пресса и спины.

От фитнеса не удалось отвертеться даже нашей журналистке Анне Яровой. Ей в этот день было нелегко — за день до этого у нее и так была изнурительная тренировка

А вот для обратных отжиманий стол уже не подойдет. Инструктор посоветовала использовать для этого упражнения офисный стул. Несколько подходов, и вы — силач!

Тяжело, но ягодный йогур, съеденный на завтрак, нужно отрабатывать

А вот для красоты нижней части тела фитнес-инструктор порекомендовала передвигаться по офису вот таким необычным способом — широкими выпадами. Тут главное соблюсти технику: на вдохе сделайте широкий шаг вперед, удерживая туловище ровно, после чего присядьте, доводя бедро приблизительно до параллели с полом, и 90 градусов угла в колене. На выдохе оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение. И шагайте, шагайте, шагайте, пока не достигнете совершенства (шутка).

Выпады решила продемонстрировать я — Юлия Мальцева, автор этой публикации и затеи с фитнесом в офисе

Для подтянутых ног и красивых ягодиц не обязательно ходить на полусогнутых. Можно попробовать на себе и так называемые болгарские выпады. Принцип тот же, но делать их нужно не на полу, а с помощью стула. Встаньте к нему вплотную, сделайте шаг вперед, максимально длинный, за­тем заднюю ногу поставьте на стул. Упираться в него следует пальцами, а рабочая нога пусть упирается в пол пяткой, хотя сто­па и должна пол­нос­тью на­ходиться на полу. Опустите корпус вниз, сгибая колено, которое находится в зафиксированном по­ло­же­нии, как буд­то вы уперли его в стену, или его зажали с двух сторон. Опустившись максимально глубоко, обычно это параллель ягодиц и коленного су­ста­ва, за счет упора в пятку, вытолкните таз в исходное положение. При этом полностью колено лучше не разгибать. Проще говоря, смотрите на фото.

Это Юлия Тимохина, наш SMM-редактор. Скажу вам по секрету, именно Юлия банит комментаторов-хулиганов в соцсетях, которые то и дело нарушают правила

Теперь, чтобы попить водички, нам приходится сделать адовое количество приседаний. К лету у нас готовятся не только девочки, но и мальчики. Вот, например, наш журналист Артур Галиев по всей видимости мечтает о накачанных ногах. В этом упражнении нужно расставить ноги на уровне бедер и приседать с прямой спиной, выталкивая попу назад.

Знакомьтесь, Артур Галиев собственной персоной. Это он проверил аварийные выходы в ТРЦ раньше МЧС прокуратуры . Ну, вы в курсе, если читаете наш сайт

Для занятия спортом нам пригодились и книги, которые хранятся в нашей редакционной библиотеке, а также ежедневники. Их мы использовали в качестве утяжелителей при наклонах вперед. В роли испытуемой — журналист Екатерина Бурлева. Что делать-то? Руки чуть согните в локтях, ноги при этом оставьте прямыми. Такое положение рук и ног должно сохраняться на протяжении всего упражнения. Медленно начинайте наклоны вперед с книгами. При этом обязательно следите за тем, чтобы спина была прямой, возможно, чуть прогнутой в поясничном отделе. Почувствуйте, как напряжены бедра. Получилось? Ура!

Екатерина — самый позитивный журналист в нашей редакции. Ей чужды криминальные сводки, зато она круче всех пишет о культурной жизни Тюмени и необычных инста-блогерах

А это элегантное упраженение называется «присед плие». Оно подходит девочкам, мечтающим не только о красивых ногах, но и о балете. Делать его надо так: медленно опускайтесь, сгибая ноги в тазобедренных и коленных суставах, как бы садясь на стул. Опускайтесь в присед до сгибания ног в коленях до 90 градусов. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Александра Марчук — заместитель главного редактора и главная гроза ленты новостей 72.ru. Если редактора нет на месте, то все вопросы к ней Самая большая проблема офисного планктона — это боль в спине. Как избавиться от неприятных ощущений нам, по указанию профессионального инструктора, показала Елена Ходырева — наш главред. Упражнение «кошечка» полезно и для осанки. Сделайте глубокий выдох и подкрутите таз внутрь, при этом округлите спину и опустите голову. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение. Вновь вдохните и прогните спину в обратном направлении, подняв голову и таз вверх.

В роли коврика — исписанные листы с утреннего мозгового штурма. Вот как поступает главред с нашими идеями: ( Что бы съесть, чтобы похудеть?

Анастасия Зорина — тот самый мучитель, который прокачал нас к лету. Ну, или показал, что мы должны делать, чтобы быть готовым к жаркому сезону

Анастасия Зорина — наш приглашенный инструктор — работает в одном из крупнейших фитнес-центров Тюмени. Она рассказала, что среди её клиентов много офисных работников. И беда большинства — это неправильное питание и сидячий образ жизни.

— Очень глобальная проблема заключается в том, что у людей нет культуры питания. Кто-то ест непостоянно, кто-то обедает чем попало. Я не знаю, почему, но очень многие стесняются носить с собой здоровую пищу в контейнерах. А есть и те, кто грешат частыми перекусами: печеньками, шоколадками и прочей неполезной ерундой. И решение этой проблемы есть — надо просто менять привычки, — рассказала 72.ru инструктор. — Заменить вредные перекусы можно фруктами, сухофруктами или орешками. И то, рекомендуется устраивать себе такие вольности только до трех часов дня.

По мнению Анастасии Зориной, подобные спортивные пяти-десятиминутки приносят много пользы. И она касается не только красивой фигуры…

— Я понимаю, что журналисты каждый день подвергаются стрессу, поэтому такие тренировки в офисе могут помочь снять его. Некоторые упражнения помогут даже избавиться от агрессии. Поэтому я рекомендую всем офисным сотрудникам закупить спортинвентарь. Хотя бы эластичную резинку, которая может заменить огромное количество тренажеров, а занимает мало места, — резюмировала инструктор.

Мы, руководствуясь наставлениями, уже отправили письмо руководству с просьбой купить нам побольше спортинвентаря — настоящего или «кабинетного», который мы использовали во время этой экспресс-тренировки. А вам предлагаем поделиться в комментариях к этому репортажу подробностями своей офисной жизни. Делаете ли с коллегами перерывы на зарядку? Или, может, занимаетесь йогой во время обеда? Рассказывайте!