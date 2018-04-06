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Говяжьи биточки на 10 млн рублей закупит ГУФСИН по Нижегородской области
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Говяжьи биточки на 10 млн рублей закупит ГУФСИН по Нижегородской области 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
Главное управление ФСИН по Нижегородской области планирует приобрести 50 тонн говяжьих биточков на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно документам, полуфабрикаты должны быть изготовлены строго по рецептуре, с добавлением специй и панировки. Каждый биточек должен весить не менее 80 граммов и содержать не менее 16% белка.
Для исправительных учреждений Нижегородской области также планируется приобрести парную свинину и говядину за 22,5 млн рублей. В качестве гарнира в меню заключенных будут овощи и картофель за 4 млн рублей, а также макароны, которые приобретут на сумму 4,3 млн рублей.
Также сообщается, что ГУФСИН произведет закупку пищевой продукции у единственного поставщика.
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