Мужчин на сальсу приглашают жительницы Куйбышева

Танцевальная студия для взрослых начала свою работу в октябре прошлого года. Занятия проводит педагог-хореограф Виталина Зарембо.

«Сейчас в студии занимаются 16 человек— 13 женщин и 3 мужчин, — рассказала корреспонденту VN.ru Виталина Николаевна. — Возраст участников — за 30. Сначала я планировала заниматься только с женщинами и только фитнес-танцами, такими как зумба. Но по мере формирования группы поняла, что нужно что-то еще. Так мы стали разучивать латиноамериканские танцы — сальсу, бачату, ча-ча-ча, самбу. Женщины с удовольствием ходят на занятия, многие из них не танцевали, но мечтали научиться. А недавно в нашей группе появились мужчины, что не может не радовать, ведь латиноамериканские танцы — парные. К сожалению, пары пока есть не у всех, но мы ждем еще мужчин к нам на занятия».

Многие участники студии приходят сюда не только научиться танцевать, но и пообщаться, расслабиться. А еще это неплохой повод держать себя в тонусе. «У нас тут кружок по интересам, — так с юмором говорят женщины. — Мы с удовольствием ходим на занятия, и нам действительно это нравится».

Занятия в студии стоят недорого — около тысячи в месяц, проводятся три раза в неделю. Для примера: абонемент на восемь занятий в месяц в школе танцев в Новосибирске стоит больше двух тысяч рублей.

Сейчас в разработке у Виталины Николаевны уже находится следующий проект — индивидуальные танцевальные занятия для пар (например, семейных). И педагог надеется, что проект вызовет интерес у горожан.

Не так давно первая школа танцев открылась в Коченево. Преподает в ней финалистка конкурса красоты «Мисс ЗОЖ». Девушка учит фитнесу и танцевальным направлениям, такие как сальса и зумба. А у детей — бальная и современная хореография. Желающих учиться становится все больше, отмечает преподаватель.