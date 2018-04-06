Яйца Екатеринбурга от Святой Екатерины

Екатеринбуржцы с пятницы ринулись искать в центре города огромные пасхальные яйца. Их установил «Фонд Святой Екатерины», придумавший «Добрый квест».

Тем, кто найдет все пять двухметровых яиц, обещают награду. С помощью специального приложения они получат «уникальную открытку» для поздравления родных и близких, а также узнают «интересный факт» о религиозном празднике.

По сути глава «Фонда Святой Екатерины» Александр Андреев перенял задумку нашумевшей игры Pokemon Go.

Александр Андреев. Фото: facebook.com/fond.saint.Ekaterina

Нужно телефоном просканировать QR-код на информационной табличке около пасхального яйца, скачать и запустить приложение «Пасха-2018». Если затем навести телефон на яйцо, то на экране оно начинает вращаться вокруг своей оси. Нарисованные русские узоры тоже оживают.

Стоит напомнить, что именно из-за дополненной реальности летом 2016 года в Екатеринбурге разгорелся церковный скандал, главным действующим лицом которого стал покемонофил Руслан Соколовский . Он посетил Храм-на-Крови, но не ради того, чтобы помолиться. Юноша в социальных сетях с сожалением отметил, что не поймал «самого редкого покемона, которого можно было там добыть — Иисуса ». В итоге Соколовский едва не угодил в тюрьму, отделавшись условным сроком.

РПЦ на Страстной неделе «гремит» с событиями, которые можно трактовать по-разному. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», священник Венедикт Цирков спел блатную «Мурку» трапезной московского храма иконы Божьей Матери «Троеручица» в районе Орехово-Борисово.

Ославившегося священника отослали в Тираспольскую епархию. А директора фонда Святой Екатерины, возможно, отметят за находчивость… «медными» яйцами к Пасхе. Вот только все ли верующие согласятся с Александром Андреевым?