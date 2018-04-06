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Знакомство с первой учительницей прошло в форме увлекательной игры
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Знакомство с первой учительницей прошло в форме увлекательной игры 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Воспитанники группы «Буратино» образовательного комплекса «Юго-Запад», будущие первоклассники, встретились со своим первым учителем Еленой Владимировной Вересовой, которая провела с детьми игру-викторину «В поисках сокровищ».
Елена Владимировна вместе с ребятами совершила путешествие за сокровищами, преодолевая разные трудности, отвечая на множество вопросов, решая сложные задачи. Дети отгадывали загадки, разгадывали ребусы.
Будущие первоклассники оказались дружной командой и сразу подружились с будущим учителем. Они показали себя умными, внимательными, любознательными, честными и добрыми.
— Спасибо Вам за то, что вы такие хорошие! — сказала в завершении путешествия Елена Владимировна, — До скорой встречи.
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