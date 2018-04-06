Знакомство с первой учительницей прошло в форме увлекательной игры

Воспитанники группы «Буратино» образовательного комплекса «Юго-Запад», будущие первоклассники, встретились со своим первым учителем Еленой Владимировной Вересовой, которая провела с детьми игру-викторину «В поисках сокровищ».

Елена Владимировна вместе с ребятами совершила путешествие за сокровищами, преодолевая разные трудности, отвечая на множество вопросов, решая сложные задачи. Дети отгадывали загадки, разгадывали ребусы.

Будущие первоклассники оказались дружной командой и сразу подружились с будущим учителем. Они показали себя умными, внимательными, любознательными, честными и добрыми.

— Спасибо Вам за то, что вы такие хорошие! — сказала в завершении путешествия Елена Владимировна, — До скорой встречи.