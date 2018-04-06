Голландия. Кекенхоф, весна 2018. Рай из тюльпанов 

Я всегда мечтал побывать в Голландии в середине весны, когда на всех полях, от Амстердама до Гааги, в пятикилометровой зоне вдоль побережья северного моря цветут тюльпаны, крокусы, нарциссы. С высоты птичьего полета страна похожа на лоскутное одеяло ручной работы, всех возможных цветов и оттенков.
Когда начинает работать королевская выставка цветов в Кекенхофе, где высажено более 7 миллионов луковичных, и в полную силу начинает работать самый крупный в мире Королевский аукцион цветов в г. Алсмеере, куда везут все цветы, выращенные на полях и оранжереях Голландии, и в течение трех утренних часов все это продается и на огромных рефрижераторах и самолетах развозится по всему миру.
Вокзал Амстердама
Три часа полета из Москвы, и вот я в центре Амстердама.
Но о малых и больших городах Голландии в следующих статьях, а я за четыре дня объездил страну с севера на юг, с востока на запад и по периметру, в этой первой статье я опишу свое впечатление о цветах.
Я поселился в маленьком уютном городке Вогелензанг, в частном доме, из окон которого видны поля тюльпанов, до Северного моря через дюны 4 км. И столько же по тропинкам через цветущие поля до Кекенхофа.
Поле нарциссов
Вдали домик, где я жил.
Посмотрите на ухоженные бесконечные поля луковичных.
Поле тюльпанов
поля крокусов
Уборка тюльпанов на выгонку
Много частных небольших ферм с коровами и овцами, весь навоз аккуратно компостируется и вносится на поля.
Компостные кучи везде
Я узнал секрет, почему именно здесь выращиваются миллионы луковичных. Во-первых, почва песчаная, поля через каждые 500 метров перерезаны каналами с водой, с Северного моря постоянный бриз, частые ночные дожди. Летом не бывает жары, а зимой морозов. Рай для тюльпанов.
Поля местами накрыты нетканым материалом, как только бутоны окрашиваются наемные рабочие вырывают их с корнями, связывают в пучки и в контейнерах отправляют на упаковочные фабрики, в таком виде они переносят длительную транспортировку и затем просто в воде расцветают.
Аукцион цветов
Многие туристы тысячами едут на гигантский аукцион где можно полюбоваться миллионами букетов цветов любовно и профессионально собранными голландскими дизайнерами.
Так делают букеты
букеты всех видов
Всех оттенков
Всех размеровМне удалось проникнуть внутрь, походить среди снующих по ангарам размером в 10 футбольных полей тележек с цветами и сделать редкие фото с близкого расстояния, полюбуйтесь и вы.
Трех этажные тележки
Море тележек
Везут на погрузку
Сотни машин ждут отправки
На следующее утро я был в Кекенхофе. В этом году парк был открыт с 22 марта по 13 мая.
Вход в парк
На месте старого замка со старинным парком голландцы сразу после войны создали выставку луковичных, где предприниматели и экспортеры развлекали посетителей и рекламировали новые сорта цветочных культур. Сейчас парк за один день обойти невозможно, сотни клумб и вазонов, цветут одновременно 7 миллионов луковичных, одних тюльпанов 4 миллиона 100 сортов, сотни редких деревьев, все это среди каналов и озер.
Каналы в цветах
Детям раздолье
Декоративная восточная девушка и трудяга садовод
Нарциссы
тюлпаны
Огромные тюльпаны в марте
Вазоны крокусов
Клумбы крокусов
Снова тюльпаны
Рай тюльпанов
Есть много павильонов, первый с амариллисами, гиацинтами, гортензиями, лилиями.
Входим в первый павильон
Шикарные гиацинты
Половина туристов из Китая с детьми
Второй — фрезии, герберы, розы, тюльпаны, ирисы, альстромерии, нарциссы, хризантемы, каллы и гвоздики.
Встречают тюльпаны как розы
И есть павильон с редкими орхидеями.
Конечно, все эти цветы невозможно описать в одной статье, поэтому я ограничусь фото с самими красивыми тюльпанами. Просто полюбуйтесь тюльпановым раем, отдохните и улыбнитесь.
разные такие
желтое на красном
белое на оранжевом
оранжевое на красном
фиолетовые и белые
Все краски
Все размеры
Все оттенки
Яркие тона
Все формы
Нежные тона
Несочетаемость сочетается
Невозможное возможно
Красиво
Ну очень красиво
Элегантно
Безумно
Восхитительно
Море тюльпанов
Безбрежный океан