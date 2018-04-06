Как получить урожай огурцов в июне

Не могу сказать, что изобрела новый способ выращивания огурцов, но усовершенствовала и испытала точно. Огурцы не любят пересадку, холодную землю, заморозки. А мы любим огурцы и, желательно, пораньше.

Поэтому я стала выращивать рассаду сразу в больших емкостях. Для этого у 5 л бутылки обрезаем верх и низ, получается цилиндр. Эти емкости устанавливаем на поддон, подстелив под каждую емкость плотный целлофан для удобства транспортировки. Грунт насыпаем чуть больше половины и высаживаем семечко огурца, по мере роста подсыпаем. Поливаем, покрываем пленкой и ставим в теплое место. Я выращиваю для теплицы 3 шт. сорта Кураж и 1 куст Зозули. Этого достаточно для еды. Огурцы на рассаду я сажаю в конце марта.

А теперь о секрете.

В таких емкостях огурцы удобно выносить в теплицу для закаливания. Затем ставлю на пенопласт на землю, вскоре они зацветают. Когда земля прогреется, то выкапываю ямку и высаживаю вместе с емкостью. И только потом сбоку разрезаю ножом и аккуратно удаляю тару. К слову, Кураж плодоносил до сентября, успевай только плети опускать. Буду рада, если кому-то пригодятся мои советы.

Недельная рассада

Через месяц после посадки

Растем

Кураж радует в августе