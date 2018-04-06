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Как получить урожай огурцов в июне
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Как получить урожай огурцов в июне 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Не могу сказать, что изобрела новый способ выращивания огурцов, но усовершенствовала и испытала точно. Огурцы не любят пересадку, холодную землю, заморозки. А мы любим огурцы и, желательно, пораньше.
Поэтому я стала выращивать рассаду сразу в больших емкостях. Для этого у 5 л бутылки обрезаем верх и низ, получается цилиндр. Эти емкости устанавливаем на поддон, подстелив под каждую емкость плотный целлофан для удобства транспортировки. Грунт насыпаем чуть больше половины и высаживаем семечко огурца, по мере роста подсыпаем. Поливаем, покрываем пленкой и ставим в теплое место. Я выращиваю для теплицы 3 шт. сорта Кураж и 1 куст Зозули. Этого достаточно для еды. Огурцы на рассаду я сажаю в конце марта.
А теперь о секрете.
В таких емкостях огурцы удобно выносить в теплицу для закаливания. Затем ставлю на пенопласт на землю, вскоре они зацветают. Когда земля прогреется, то выкапываю ямку и высаживаю вместе с емкостью. И только потом сбоку разрезаю ножом и аккуратно удаляю тару. К слову, Кураж плодоносил до сентября, успевай только плети опускать. Буду рада, если кому-то пригодятся мои советы.
Недельная рассада
Через месяц после посадки
Растем
Кураж радует в августе
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