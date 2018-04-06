Глюк'оZа, Мария Кожевникова и другие пришли на юбилей к Наталье Бардо: фото

За вечер Наталья продемонстрировала два образа от Dior. Сначала она предстала в коротком желтом платье свободного кроя, а позже переоделась в четырехцветное платье с прозрачной сетчатой юбкой. Яркие образы продемонстрировали и звездные гости. Глюк'оZа выбрала для вечера черное платье в пол с глубоким разрезом в области бедра, а Мария Кожевникова блеснула в белых полосатых брюках и черном свитере, а Александра Бортич предпочла кэжуал.

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов

Александр и Анджелика Ревва

Мария Кожевникова

Марюс Вайберг и Наталья Бардо

Марюс Вайберг и Наталья Бардо

Марюс Вайберг, Наталья Бардо и Александр Ревва с женой

Михаил и Виктория Галустян

Наталья Бардо и Александра Бортич

Наталья Бардо и Филипп Киркоров

Наталья Бардо и Юлия Прудько

Наталья Бардо и Марюс Вайберг

Наталья Бардо и Михаил Галустян

Наталья Бардо, Филипп Киркоров и Марюс Вайберг

Наталья Бардо

Наталья Бардо

Глюк'оZа, Марюс Вайберг, Наталья Бардо, Мария Кожевникова

Наталья Османн

Влад Соколовский, Рита Дакота, Наталья Бардо и Марюс Вайберг