Глюк'оZа, Мария Кожевникова и другие пришли на юбилей к Наталье Бардо: фото 

Вчера Наталья Бардо отметила свое 30-летие. На юбилей к актрисе пришли друзья, коллеги и супруг Марюс Вайберг. Именинница лично встречала всех гостей на входе, принимала цветы и поздравления. Среди гостей оказались Глюк'оZа, Мария Кожевникова, Влад Соколовский и Рита Дакота, Эмин Агаларов, Александра Бортич, Филипп Киркоров и другие.
За вечер Наталья продемонстрировала два образа от Dior. Сначала она предстала в коротком желтом платье свободного кроя, а позже переоделась в четырехцветное платье с прозрачной сетчатой юбкой. Яркие образы продемонстрировали и звездные гости. Глюк'оZа выбрала для вечера черное платье в пол с глубоким разрезом в области бедра, а Мария Кожевникова блеснула в белых полосатых брюках и черном свитере, а Александра Бортич предпочла кэжуал.
Алена Гаврилова и Эмин Агаларов
Александр и Анджелика Ревва
Мария Кожевникова
Марюс Вайберг и Наталья Бардо
Марюс Вайберг и Наталья Бардо
Марюс Вайберг, Милана Королева, Наталья Бардо, Юлия Прудько
Марюс Вайберг, Наталья Бардо и Александр Ревва с женой
Михаил и Виктория Галустян
Наталья Бардо и Александра Бортич
Наталья Бардо и Филипп Киркоров
Наталья Бардо и Юлия Прудько
Наталья Бардо и Марюс Вайберг
Наталья Бардо и Михаил Галустян
Наталья Бардо, Филипп Киркоров и Марюс Вайберг
Наталья Бардо
Наталья Бардо
Глюк'оZа, Марюс Вайберг, Наталья Бардо, Мария Кожевникова
Глюк'оZа Наталья Османн, Анна Ивченко, Инга Берман, Сергей Буниятов
Наталья Османн
Влад Соколовский, Рита Дакота, Наталья Бардо и Марюс Вайберг
Ясмина Муратович, Наталья Бардо и Влада Покровская