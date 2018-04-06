Как построить цокольный этаж дома

Фото: «Стоун-Хаус»

Современные дренажные мембраны из полиэти­лена высокой плотности обладают достаточной прочностью и стойкостью к агрессивным химическим воздействиям, поражению плесневыми грибками и бактериями, а также повреждению корнями растений. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Согласно строительным нормам, цокольным считается этаж, заглублённый в грунт не более чем на ½ своей высоты, но часто этот термин применяют к любому этажу, имеющему как подземную, так и надземную часть. Обеспечить комфорт здесь намного проще, чем в подвале, где основное освещение — искусственное и не обойтись без принудительной вентиляции. И всё же обустроить в «цоколе» уютные жилые комнаты проблематично — этому мешают недостаток солнечного света и низкие потолки (обычно не более 2,4 м). Зато здесь можно компакт­но разместить все подсобные помещения, сэкономив тем самым место на участке и избежав расходов на возведение дополнительных построек и пристроек. Хозяйственная часть, скорее всего, не займёт всю площадь уровня — её целесообразно дополнить рекреа­ционной зоной, состоящей, например, из спортивного зала и сау­ны с душевой. Однако планировка «цоколя» и обустройство расположенных там помещений — тема для отдельного большого разговора, а в этой статье мы обсудим аспекты, касающиеся возведения ограждающих конструкций здания.

На болотистых участках вместо подвального и цокольного иногда возводят первый нежилой (хозяйственный) этаж с бетонными полами на уровне отмостки и дорожек. При этом не требуется проводить трудоёмкие работы по выемке грунта, гидроизоляции стен и монтажу дренажной системы.

Строительство цокольного этажа почти всегда оправдывает себя на сухих возвышенных участках, особенно при остром дефиците площади под застройку и/или если проектируется здание с тяжёлыми стенами, требующими заглублённого плитного (плитно-ленточного) фундамента. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Арматурный каркас плиты основания монтируют поверх бетонной стяжки, под которой находится слой гидроизоляции. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru При этом оставляют выпуски для «вязки» стен и опорных колонн. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Стены цокольного этажа можно возвести из монолитного бетона. Фото: «Кексгольм Строй»

Или фундаментных блоков. Монолитная лента прочнее и герметичнее, но обойдётся дороже и более требовательна к качеству проведения работ. Фото: «АРС22»

Снизить затраты на отопление поможет наружное утепление цоколя листами ЭППС. Фото: «Пеноплэкс»

Основанием для наземного этажа может служить ростверк свайного фундамента, утеплённая плита или плавающая лента, а его стены следует возводить из материалов, способных выдержать более 100 циклов замораживания/размораживания (например, бетонных или полистиролбетонных блоков), либо защищать влагостойкой облицовкой. Недостатком такого архитектурно-планировочного решения является менее удобный доступ на жилые уровни и «отрыв» репрезентативной зоны дом от приусадебной территории.

Герметизация «холодного шва» у подошвы фундамента

1 — подземная часть стены цокольного этажа (монолитная железобетонная лента); 2 — пол цокольного этажа (армированная стяжка по гравийной подсыпке); 3 — уплотнительная лента Delta Footing Barrier (комбинация вспененного полиэтилена и нетканого полиэстрового полотна); 4 — подошва фундамента. Фото: Dörken

На каком грунте лучше возводить цоколь

Если задействовать современные технологии, то дом с цокольным этажом можно возвести в любой местности и почти на любом грунте, однако данное решение не всегда оказывается экономически выгодным. Начинать расчёты и принимать решение можно только после проведения георазведки.

Для уплотнения стыков между плитами и блоками можно применять модифицированный раствор или специальный нерасширяющийся полиуретановый клей. Фото: Ytong

«Противопоказанием» к строительству цокольного этажа является высокий (менее 2 м от поверхности) уровень грунтовых вод. При таких условиях крайне сложно качественно провести работы по гидро­изоляции подземной части здания, к тому же постоянное воздействие воды и боковое давление промерзающего влажного грунта резко сокращают срок службы гидроизоляции, и влага начинает проникать сквозь пол и стены.

Также серьёзным препятствием станет слой пористой просадочной породы под фундаментом. В этом случае потребуется дополнительное усиление основания забивными сваями, а это намного увеличит стоимость строительства.

Наконец, крайне сложно построить цокольный этаж на скальном грунте: разрушение скалы, даже с применением современной техники, слишком трудоёмко.

В остальных же случаях цокольный этаж может оказаться вполне рентабельным, хотя, разумеется, нельзя верить фирмам, обещающим построить его за цену ленточного фундамента. Как, впрочем, и заявлениям о том, что подземный этаж обойдётся вдвое дороже надземного. Подобные расчёты, особенно если принимать во внимание эксплуатационные расходы, требуют профессионального подхода и должны проводиться индивидуально по каждому проекту.

Оклеечная и проникающая гидроизоляция необходима не только для защиты помещений от протечек, но и для предохранения от коррозии арматурного каркаса бетонной конструкции. Фото: «Пенетрон»

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж помещается внутри плитно-ленточного фундамента, строительство которого требует проведения не только тщательной георазведки, но и масштабных земляных и бетонных работ.

Схема устройства подземной части цокольного этажа

1— фундамент; 2 — гидроизоляционная мембрана, прикленная слоем бутумно-полимерной мастики; 3 — тепло­изоляция (листы ЭППС); 4 — гидрошпонка (эластичная защита от протечки холодного шва); 5 — гравийная подсыпка; 6 — бетонная подготовка («подбетонка»); 7 — подошвенный дренаж; 8 — пристенный дренаж (профилированная мембрана); 9 — фильтрующий слой (геотекстиль); 10 — засыпка. Фото: «ТехноНИКОЛЬ»

Разработка котлована

На этом этапе не обойтись без экскаватора, однако последние 20–30 см выкапывают вручную. Это необходимо для того, чтобы фундамент гарантированно покоился на плотном грунте, иначе он даст значительную усадку, в результате которой может пострадать наружная тепло— и гидроизоляция ленты фундамента (то есть подземной части стен цокольного этажа).

Цокольный этаж, как правило, уместен на склонах, где объём земляных работ меньше, а основная масса талой и дождевой воды отводится с помощью поверхностного дренажа.

Подготовка основания для плиты фундамента

На дно котлована насыпают подушку из крупного щебня толщиной не менее 20 см, выполняющую функцию выравнивающего слоя и пластового дренажа. Внутри подушки, с шагом около 1,5 м прокладывают укутанные в геотекстиль перфорированные трубы-дрены, которые затем соединяют с трубами пристенного подошвенного дренажа. (Цокольному этажу всегда грозит подтопление сильными дождями и паводками, поэтому даже при низком уровне грунтовых вод пренебрегать устройством глубинной дренажной системы нельзя.)

Подушку тщательно трамбуют, а затем выполняют «подбетонку» (заливают стяжку из низкомарочного бетона) толщиной около 5 см, поверх которой укладывают два слоя рулонной гидроизоляции либо профилированную мембрану из полиэтилена высокой плотности (например, «ТЕФОНД Плюс» или Planter Standart) с обязательной проклейкой или свариванием стыков.

Далее монтируют дополнительные защитные, прокладочные и гидроизоляционные слои, которых может быть от одного (пескоцементная стяжка) до пяти.

Заливка плиты фундамента

Толщина фундаментной плиты, в зависимости от расчётных нагрузок, — от 250 до 500 мм. Её усиливают металлокаркасом, вязанным из арматурного прутка диаметром от 12 мм; при этом нижний уровень арматуры следует располагать на пластиковых дистанционных опорах, например Planter Base.

Качественно залить монолитный плитно-ленточный фундамент невозможно без использования бетона заводского изготовления, доставляемого на объект автомиксерами и подаваемого насосом.

Строительство стен цокольного этажа

К этому этапу приступают, после того как плита наберёт не менее 70% прочности, то есть спустя 7–30 дней (в зависимости от температуры воздуха). Таким образом, между стеной и плитой всегда присутствует так называемый холодный шов. Его герметизируют различными способами, но одним из наиболее эффективных является прокладка каучукового шнура либо специальной эластичной мембраны и тщательная наружная гидроизоляция.

Монтаж основных элементов осуществляют с помощью подъёмной техники, но многие операции выполняют вручную, пользуясь рычаговыми приспособлениями. Фото: Ytong

Стены цокольного этажа лучше всего возводить из высокомарочного монолитного железобетона, связав их арматурный каркас с каркасом плиты (для этого последний делают с выпусками длиной не менее 0,7 м). Оптимальная толщина ленты ограждения — 250–300 мм.

Иногда стены выкладывают из фундаментных блоков, однако такая конструкция более подвержена протечкам и требует крайне тщательной гидроизоляции. Ненесущие перегородки возводят позже — из кирпича, блоков или по каркасной технологии.

Даже если на нулевом уровне расположены только технические помещения, он должен отапливаться. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Типичные ошибки при строительстве цокольного этажа

Принятие решения об устройстве цокольного этажа после возведения ленточного фундамента (без плитного основания). Надёжно герметизировать стык пола со стеной при таком способе строительства крайне сложно.

Отказ от пластового и пристенного дренажа на территориях с большим количеством осадков и обильными паводками. Продолжительное воздействие воды и льда ведёт к повреждению гидроизолирующего слоя.

Строительство стен цокольного этажа из фундаментных блоков на подвижных грунтах и склонах. Велика вероятность сдвига блоков под давлением грунта и нарушения герметичности стен.

Низкое качество бетонных работ — ошибки при вязке арматуры, многочисленные длительные паузы при бетонировании, укладка бетона без вибротрамбования.

Выбор гидроизоляционной системы для заглублённых частей дома необходимо начинать на стадии проектирования сооружения, учитывая при этом множество факторов — от гидрогеологических условий на участке до мероприятий по охране окружающей среды и от химического состава подземных вод до квалификации производителя работ. В общем случае система состоит из следующих элементов: водонепроницаемый бетон (первичная защита), гидроизоляционное покрытие (вторичная защита), дренажная система, элементы утепления и защиты гидроизоляционного покрытия, системы кондиционирования и вентиляции помещений. Оценить и предусмотреть все возможные воздействия на гидроизоляцию очень сложно. Поэтому, как показывает практика, эффективным является создание двух-трёхуровневой гидроизоляционной системы.

Андрей Зубцов

Ведущий технический специалист «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Финальные работы при строительстве цоколя

Гидроизоляция и утепление стен

Как правило, для защиты от влаги на стены наклеивают или наплавляют один-два слоя армированного стеклохолстом рулонного материала на битумной (битумно-полимерной) основе, например «Техноэласт ТЕРРА» или «Техноэласт АЛЬФА» («Технониколь»). Другой вариант — нанесение проникающего (капиллярного) цементно-полимерного состава, скажем «Пенетрон» или «Гидротекс-В», однако он непригоден для конструкций из фундаментных блоков (микротрещины в швах ведут к нарушению герметичности стен). Обмазочная гидроизоляция тоже вполне функциональна при условии её защиты от повреждений рулонным материалом или слоем теплоизоляции.

Теплоизолируют цокольный этаж листами экструдированного пенополистирола (ЭППС). Этот материал обладает очень низким водопоглощением и даже в грунте сохранят свои свойства как минимум в течение 30 лет. На подземной части фундамента листы ЭППС фиксируют полимерно-битумной мастикой, а на надземной — мастикой и пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Устройство дренажа

Траншею вдоль стен, как правило, засыпают крупнозернистым песком или пескогравием, но предварительно завершают монтаж дренажной системы — укладывают дрены по периметру фундамента и устанавливают по углам накопители, из которых вода будет отводиться в дренажный колодец. Впрочем, многие специалисты считают, что на глинистых грунтах лучше выполнить вместо пристенного кольцевой поверхностный дренаж вдоль отмостки, устроив у стен гидрозатвор из глины; необходимость в отводе воды от подошвы фундамента при этом сохраняется.

Профилированная дренажная мембрана обеспечивает сток воды вдоль стенки фундамента к подошвенным дренам, ослабляя тем самым гидростатическое давление на подземные конструкции здания. Фото: Tegola

Монтаж перекрытия

Наиболее распространённый вариант перекрытия цокольного этажа — сборная железобетонная плита из элементов заводского производства. В последнее время классические пустотные плиты нередко заменяют изделиями из лёгкого железобетона, обладающими достаточной прочностью при лучших теплоизоляционных свойствах. Перекрытие по деревянным балкам намного менее долговечно и может оказаться «зыбким».

При сборно-монолитной технологии легко возвести перекрытие с проёмом любой площади и формы. Фото: «Марко»

Схема устройства сборно-монолитного перекрытия

1— каркас бетонного пояса; 2 — стальная профильная балка перекрытия; 3 — блок-вкладыш из конструкционного ячеистого бетона; 4 — арматурная сетка; 5 — цементно-песчаная стяжка толщиной около 50 мм; 6 — элемент утепления (защита от промерзания тонкой части стены). Фото: «Марко»

Отделка цоколя

Утеплённый листами ЭППС цоколь можно оштукатурить по сетке и облицевать клинкером или искусственным камнем массой не более 50 кг/м2. Или прикрепить к бетонной стенке сквозь утеп­литель каркас из алюминиевых профилей и обшить цоколь полипропиленовыми или фиброцементными цокольными панелями. Последние хоть и уступают плитке в декоративности, но менее требовательны к качеству производства работ и обойдутся в полтора-два раза дешевле.

Подземный паркинг

Тёплый гараж на цокольном этаже — мечта многих будущих домовладельцев. Однако необходимо заранее знать трудности, связанные с его эксплуатацией. Главная из них — дождевая и талая вода, стекающая вниз по пандусу, а также снег и наледь, мешающие подъёму и спуску. Решить первую проблему поможет система связанных друг с другом дренажных каналов, один из которых обязательно располагают поперёк въезда перед воротами, а остальные — по центру помещения или у стен, в зависимости от разуклонки пола. Система включает накопительную ёмкость, в которой устанавливают автоматический дренажный насос, перекачивающий воду в ливневую канализацию, придорожный кювет или на понижающийся рельеф.

Чтобы поддерживать в цокольном гараже нормальную влажность воздуха, требуется принудительная вытяжка либо канальная приточно-вытяжная система. Вытяжные отверстия лучше всего расположить поблизости от пола, так как именно здесь скапливается сырой и холодный воздух. На 1 м2 площади гаража необходимо около 5 см2 площади вытяжных каналов. И не стоит пренебрегать гибким рукавом, подключаемым к выхлопной трубе на время прогрева двигателя.

Бороться со снежным накатом и наледью на пандусе поможет система электрообогрева на основе замоноличенных в бетон или уложенных под покрытие бронированных нагревательных кабелей. Но при сильных морозах и обильных снегопадах пандус придётся чистить и посыпать противогололёдным средством. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Утеплять цокольный этаж необходимо, так как сопротивление теплопередаче его бетонных стен не превышает 0,6 м² • °С/Вт. Утепление плитами ЭППС толщиной 100 мм позволит увеличить это значение до 3,4 м² • °С/Вт, что даже несколько превышает требования строительных нормативов к внешним стенам в средней полосе России. Утеплитель следует монтировать с наружной стороны, поверх гидроизоляции, чтобы последняя была защищена от механических повреждений при обратной засыпке грунта, его усадке и морозном пучении. При утеплении изнутри помещений гидроизоляцию следует дополнительно закрывать водостойкими листовыми материалами (например, асбестоцементными плитами) или профилированными мембранами из полиэтилена высокой плотности. Кстати, последний вариант увеличивает эффективность пристенного дренажа.

Илья Кормухин

Инженер-проектировщик компании «ДСК лето-строй»