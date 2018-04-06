От состава воды для цемента до бассейна на кухне: УФАС рассказало о госзакупках

В 2017 году в оренбургский УФАС поступило на 689 жалоб меньше, чем в 2016 году. Чуть более 1 300 участников закупок оказались недовольны действиями заказчиков. Обоснованными ведомство признало 57% обращений.

К сожалению, в прошлом году наблюдался рост административных дел в отношении должностных лиц. Общая сумма штрафов достигла 2 653 000 рублей.

Запредельная точность оренбургских заказчиков

«Серыми» схемами не перестают брезговать организаторы закупок, забывая про логику и здравый смысл. В оренбургском УФАС рассказали об абсурдных требованиях заказчиков.

Например, в условиях заказа щебня они указываются точный химический и физический состав, виды частиц. В итоге реальные строительные компании не могут принимать участие в аукционе, не имея возможности казать настолько точную информацию.

Или другой пример. От поставщиков воды требовалось указывать все свойства жидкости, содержаний солей, меди, цинка и т.д. Тогда УФАС поинтересовалось о том, где планируется использовать эту воду и в пищевых ли целях. Выяснилось, что ее заказывают для изготовления цементного раствора.

«Если прописанные нормы не соблюдены, организатор аукциона не вправе принять работы, а значит есть угроза сорвать поставку», — объяснила начальник контроля закупок Надежда Решетова.

Бассейн на кухне оренбургской школы

Актуальная летом тема ремонта образовательных учреждений не стала исключением. В одной из оренбургских школ планировалось обновить за время каникул пищеблок, в том числе и ванну для мытья посуды. Вот только с размером произошла явная путаница: вместо положенных 800х800 миллиметров на госзакупках появился буквально бассейн размером 800х800 сантиметров. Заказчик тогда развёл руками и сказал: «Ну подумаешь, мы ошиблись».

«”Ну подумаешь, ошиблись” в рамках 44 закона недопустимо. Потому что как подрядчик должен сформировать своё предложение, а потом как заказчик должен принимать. Позже выяснилось, что участники аукциона, боясь проиграть, указывали те самые 800х800 сантиметров», — рассказала Надежда Решетова.

Практически аналогичная история случаются и с ремонтом водопроводных труб. Здесь наоборот метры превращаются в миллиметры труб.

Помимо оплошностей заказчиков в УФАС рассказали о Реестре недобросовестных поставщиков. В 2016 году в так называемый «черный список» попали 88 нарушителей, а в 2017 году — 80. Включение в Реестр лишает этих поставщиков возможности участвовать в торгах в ближайшие два года.