Как не стать жертвой ностальгии

Они каждый день общаются в соцсетях, но иногда еще и встречаются. Неужели после виртуальной болтовни у людей еще остаются поводы для разговоров с глазу на глаз? Поводов, может, и немного, но вот впечатлений хоть отбавляй.

Именно такой вывод я сделал после того, как знакомая рассказала о своей встрече с одноклассниками. Вляпалась она в это дело случайно — с подачи школьной подруги, которая в последнее время была ее единственным мостиком в прошлое. И вот этот мостик оказался достаточно надежным для того, чтобы после уговоров моя знакомая вдруг обнаружила себя среди тех, кого когда-то знала.

После нескольких часов общения девушка покинула кафе в слегка растревоженных чувствах. По ее словам, все прошло не то чтобы ужасно, но не без сюрпризов. Например, тихоня в уродливых очках… Такой она была в школе, а сейчас рулит бухгалтерией в большой фирме, говорит командным голосом, пытается всех строить, и очки у нее вполне приличные. Или придурок с кривыми зубами… Он превратился в метросексуала с голливудской улыбкой и инстаграмного маньяка. Дня не проходит, чтобы он не выложил фото из престижного заведения, салона бизнес-класса, на худой конец в интерьере своего пафосного внедорожника. А староста класса, ботаничка и блюстительница морали… заявилась в юбке, которую правильно назвать короткой, и после пары бокалов громко продекларировала: «К чему себя обманывать, хочу здесь и сейчас, но мешают дурацкие правила хорошего тона, колготки и недостаточное количество бухла…». В общем, моя знакомая слегка расстроилась, решив, что жизнь у нее неинтересная. Я как мог постарался обнадежить жертву ностальгии, но поймал себя на мысли, что эксперт и по одноклассникам, и по однокурсникам из меня не очень. Я знаю, что многие из них живы-здоровы, иногда они встречаются и время от времени предлагают присоединиться, но у меня находятся дела что-то либо поважнее, либо поинтереснее.

Не уверен, что мое игнорирование детско-юношеского окружения можно пропагандировать как исключительно разумное поведение. А один коллега по работе точно скажет, что я лишаю себя огромного удовольствия, которое можно получить от подобного рода свиданий. Он их не пропускает и говорит, что по-другому стал смотреть на одноклассников, особенно одноклассниц. Встречаются они обычно в караоке, и мне даже страшно представить, как себя там ведут бывшие одноклассницы, чтобы на них можно было по-другому посмотреть. Впрочем, я никогда не понимал прелесть караоке, а заново открывать одноклассниц как-то не хочется. Жена-то у меня помоложе будет…

В то же время я уверен в том, что бояться прошлого не нужно. Вот моя давняя знакомая уже не боится и после первой встречи с бывшими уже готовится ко второй. Кажется, она хочет по-другому посмотреть на «придурка с кривыми зубами».