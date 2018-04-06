Можно ли выжить после «Новичка»? Рассказывает один из разработчиков

Владимир Углев: Я не работаю в системе с 1990 года. За это время и медицина, и техника восстановления организма от различных отравлений, в том числе и токсичными отравляющими веществами, в общем плане ушла далеко вперед. А потом, смотря ведь как происходило их заражение. Скорее всего, был какой-то предмет, который берут руками, например, дверная ручка была вымазана этим веществом, и поступление отравляющего вещества было порционное, дозами, то есть достаточно длительное по времени. Кроме того, нельзя же сказать, какую дозу они взяли. Если заочно что-то говорить, скорее всего, доза была либо недостаточная, либо английские медики могли уже иметь какие-то вещества, которые противодействуют. Когда я работал, никаких реактиваторов или антидотов не было известно. Медики говорили руководителям работ ни в коем случае не применять, а пораженного сразу отправлять в медсанчасть: там его подключают к аппарату искусственного дыхания, меняют ему кровь, то есть поддерживают его жизнь таким путем. Англичане могли чисто в теории разработать какие-то методы лечения отравления веществами этого класса? Владимир Углев: Англичане имеют это вещество у себя в лаборатории. В 1993 году об этом было ясно сказано, что надо быть дураком, чтобы не проверить. Что вы можете рассказать об объекте в Шиханах? Британские СМИ называют его теперь одним из мест производств «Новичка». Владимир Углев: Сейчас там ничего не производят. Там сейчас сжигают химические отходы, поэтому мы с женой оттуда уехали. А сам объект законсервирован или нет? Владимир Углев: Я этого не знаю, потому что я на нем последний раз был в 1993 году. В 1991 году подписали конвенцию (о запрещении химоружия — Business FM. Объект как таковой работал по поиску новых веществ в лучшем случае до 1985-1986 года. Потом уже пошла тенденция к тому, что химическое оружие стране, обладающей ядерным оружием, не нужно. После того как в Шиханах прекратились работы, какие-то запасы с прежних лет могли храниться? Владимир Углев: Этого я не знаю. Вполне возможно, потому что я все свои наработки сдал коллегам по работе. То, что не нужно, уничтожил, а то, что составляло какой-то интерес, передал на хранение коллегам. Как в начале 90-х обстояли дела с контролем? Владимир Углев: Я к этому делу вообще никакого отношения не имел никогда, поэтому не знаю.