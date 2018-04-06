Ещё
Из-за ошибки врачей 29-летний парень умер после признания в любви
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за ошибки врачей 29-летний парень умер после признания в любви 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Около 2 месяцев 29-летний Рикки Кольер, житель Великобритании, жаловался врачам на то, что у него болит икра и мучает отдышка. Однако специалисты так и не смогли поставить юноше правильный диагноз. Перед тем, как умереть от оторвавшегося тромба, Рикки успел позвонить невесте и сказать о том, что он ее любит.
Во время звонка жених и отец троих детей сказал любимой, что он очень плохо себя чувствует и попросил скорее вернуться домой. Уже через 15 минут девушка была в квартире, и к этому же моменту подъехали врачи. Тем не менее специалисты не смогли спасти Рикки: он скончался по пути в госпиталь. "Последнее, что он успел мне сказать: «Я тебя очень люблю». Я сразу же бросилась с работы к нему домой и по пути вызвала бригаду скорой помощи. "
Как оказалось, причиной смерти молодого парня стал тромбоз глубоких вен. Болезнь спровоцировала эмболию легочной артерии. Именно из-за тромбов у парня были те симптомы, на которые он неоднократно жаловался врачам. "Еще с января Рик жаловался на то, что ему постоянно не хватает воздуха и болит нога. Около 5 раз он обращался к врачам, но они сказали, что это ларингит и бронхит. В итоге Рикки лечился антибиотиками от болезней, которых у него не было. "​По словам невесты Кольера Кэти, в последние дни парень чувствовал себя особенно плохо. Они даже вызвали врача на дом и сделали рентген, который, к сожалению, не показал проблему. Сейчас врачи утверждают, что юношу мог бы спасти обычный анализ крови, который так и не взяли за все обследование.
Anews: последние новости
Учительница родила от 14-летнего ученика, с которым спала три года Из-за картошки испанка подхватила редкие болезни и 13 лет живет за стеклом Мужчина зарубил топором беременную жену, посчитав ее человеческим гибридом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад90
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь18
5 детских задачек, которые вам не по зубам1
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»6
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток23
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение