Из-за ошибки врачей 29-летний парень умер после признания в любви

Около 2 месяцев 29-летний Рикки Кольер, житель Великобритании, жаловался врачам на то, что у него болит икра и мучает отдышка. Однако специалисты так и не смогли поставить юноше правильный диагноз. Перед тем, как умереть от оторвавшегося тромба, Рикки успел позвонить невесте и сказать о том, что он ее любит.

Во время звонка жених и отец троих детей сказал любимой, что он очень плохо себя чувствует и попросил скорее вернуться домой. Уже через 15 минут девушка была в квартире, и к этому же моменту подъехали врачи. Тем не менее специалисты не смогли спасти Рикки: он скончался по пути в госпиталь. "Последнее, что он успел мне сказать: «Я тебя очень люблю». Я сразу же бросилась с работы к нему домой и по пути вызвала бригаду скорой помощи. "

Как оказалось, причиной смерти молодого парня стал тромбоз глубоких вен. Болезнь спровоцировала эмболию легочной артерии. Именно из-за тромбов у парня были те симптомы, на которые он неоднократно жаловался врачам. "Еще с января Рик жаловался на то, что ему постоянно не хватает воздуха и болит нога. Около 5 раз он обращался к врачам, но они сказали, что это ларингит и бронхит. В итоге Рикки лечился антибиотиками от болезней, которых у него не было. "​По словам невесты Кольера Кэти, в последние дни парень чувствовал себя особенно плохо. Они даже вызвали врача на дом и сделали рентген, который, к сожалению, не показал проблему. Сейчас врачи утверждают, что юношу мог бы спасти обычный анализ крови, который так и не взяли за все обследование.