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Костромичей просят помочь 5-летней малышке: Ульяне Корсаковой нужна операция
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Костромичей просят помочь 5-летней малышке: Ульяне Корсаковой нужна операция 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
5-летней Ульяне Корсаковой помощь. У девочки с рождения проблемы со здоровьем, она не может сидеть, не умеет ходить. Но наше неравнодушие и поддержка помогут ей наверстать упущенное, получить шанс на новую жизнь, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
У Ульяны паралитический вывих бедра с двух сторон, врожденная косолапость, поражение ЦНС. Она очень спокойная и улыбчивая, любит слушать музыку и сказки, которые читает мама.
Уля родилась с пороком сердца, потом перестала расти и развиваться, не следила за игрушками и была вялой.
После операции на сердце в полтора года она у нас перестала расти. Сейчас ей пять лет, но на вид никто не дает и трех. Очень маленькая, 9 килограммов всего. Все это время она со мной на руках: ни сидеть, ни тем более стоять нам нельзя из-за двусторонних вывихов бедер, — рассказываем мама.
Семья Корсаковых многодетная, чтобы отправить Ульяну на операцию, денег не хватает. Эту операцию на тазобедренные суставы готовы сделать в Санкт-Петербургском ортопедическом институте, но для этого родителям нужно пройти несколько генетических анализов. Они стоят 132 тысячи 500 рублей.
Если все будет хорошо, то Ульяна сможет сидеть, а потом научится и ходить.
Помочь ей можно, перейдя на персональную страницу на сайте благотворительного фонда Марины Гутерман или отправить смс.
Помочь может каждый.
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