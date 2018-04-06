Костромичей просят помочь 5-летней малышке: Ульяне Корсаковой нужна операция

5-летней Ульяне Корсаковой помощь. У девочки с рождения проблемы со здоровьем, она не может сидеть, не умеет ходить. Но наше неравнодушие и поддержка помогут ей наверстать упущенное, получить шанс на новую жизнь, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

У Ульяны паралитический вывих бедра с двух сторон, врожденная косолапость, поражение ЦНС. Она очень спокойная и улыбчивая, любит слушать музыку и сказки, которые читает мама.

Уля родилась с пороком сердца, потом перестала расти и развиваться, не следила за игрушками и была вялой.

После операции на сердце в полтора года она у нас перестала расти. Сейчас ей пять лет, но на вид никто не дает и трех. Очень маленькая, 9 килограммов всего. Все это время она со мной на руках: ни сидеть, ни тем более стоять нам нельзя из-за двусторонних вывихов бедер, — рассказываем мама.

Семья Корсаковых многодетная, чтобы отправить Ульяну на операцию, денег не хватает. Эту операцию на тазобедренные суставы готовы сделать в Санкт-Петербургском ортопедическом институте, но для этого родителям нужно пройти несколько генетических анализов. Они стоят 132 тысячи 500 рублей.

Если все будет хорошо, то Ульяна сможет сидеть, а потом научится и ходить.

Помочь ей можно, перейдя на персональную страницу на сайте благотворительного фонда Марины Гутерман или отправить смс.

Помочь может каждый.