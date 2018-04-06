Веселый гороскоп: какой знак зодиака самый романтичный

12-е место: Близнецы

Любовь с первого взгляда? Брак с одним мужчиной? Для вас это звучит как проклятие. В отношениях вам хочется попробовать и того темненького коллегу, и этого соседа-спортсмена, поэтому вы всех держите на расстоянии вытянутой руки: пусть они ее целуют, но на ваше сердце не надеются. По этой причине вы не любите знаков внимания и ухаживаний. «Что, меня уже взяли в кольцо?» — думаете вы и тут же меняете имя и прописку.

11-е место: Стрелец

Вам не нравятся традиционные жесты. Завтрак в постель, цветы на День святого Валентина — фу, какая пошлость! Уж если человек хочет показать вам чувства, то пусть делает это как-нибудь героически. Например, лезет на Эверест и втыкает там флаг с вашим именем. Пока он дойдет до вершины, вы уже десять раз другого найдете, но какая разница? Пусть отвечает за свои «люблю» как мужчина.

10-е место: Овен

Вас можно назвать верной и преданной женщиной, но вот все эти комплименты и подарки вызывают у вас неприятное чувство под ложечкой. Во-первых, вы сразу считаете, сколько в ответ должны мужчине, чтобы сохранить баланс сил. Во-вторых, для вас абсолютно неважны даты, вас мучает необходимость соблюдать какие-то ритуалы и отмечать годовщину первого поцелуя или свадьбы. В-третьих, вы человек настроения. А оно у вас меняется быстро и резко: вот только что вы были согласны перетерпеть свечи вокруг кровати, а уже через минуту они вас бесят!

9-е место: Скорпион

Вы бы, наверное, были романтичны, но где-то на необитаемом острове. А тут приглашает вас мужчина в кафе, а вы только и думаете о том, что та баба за соседним столиком бесстыже рассматривает вашего кавалера. Или ваш партнер читает вам стихи, а ехидный внутренний голос комментирует: «И бывшей своей он уши тем же сиропом заливал». Поэтому вам, чтобы не мучиться, нужен кто-то суровый и желательно непривлекательный, тогда вы не боитесь, что он может кого-то соблазнить или на него другая позарится.

8-е место: Девы

У вас с романтикой не ладится. Вы ее путаете с заботой и опекой. Вот если человек заболел, потерял работу, впал в депрессию, то вы будете ему и песенки петь, и чаем с ложечки поить, и дорогие вещи покупать. А если он жив и здоров, то зачем этот кордебалет? Любые знаки внимания вы считаете или подхалимством, или пустой тратой денег. Вот один раз мужчина вам сказал, что любит — и повторять больше не надо, у вас нет склероза.

7-е место: Лев Вы очень хотите верить в романтику. И фильмы соответствующие смотрите, и книги читаете, и мантры про себя повторяете, а все равно сомневаетесь, что мужчина бескорыстен в своих чувствах. Он с вами потому, что вы самая красивая, самая умная, самая талантливая. И чтобы вас удержать, кавалер то на Мальдивы свозит, то Луну с неба достанет, то кубики на животе накачает. В общем, если кого и нужно любить, на ваш взгляд, то только себя.

6-е место: Весы

У вас безграничные запасы оптимизма, которые поддерживают вашу веру в настоящих мужчин. Неважно, как часто вас обманывали и бросали, вы твердо убеждены, что обязательно встретите достойного человека. Причем прямо сегодня. Или завтра. Поэтому вы каждый день выглядите так, будто вечером вам предстоит свидание. Вы романтичны до мозга костей — и даже в те моменты, когда у вас нет на то особых причин.

5-е место: Рак У вас нет высоких требований к мужчине, благодаря этому вы и счастливы в отношениях. Он скажет «дорогая», вы услышите: «Алмаз души моей, я буду верен тебе пожизненно, ты самое лучшее, что со мной случалось». Или партнер подарит вам бутылку самого обычного вина, а вы будете чувствовать себя так, будто он переписал вам виноградники во Франции. Вам достаточно видеть, что мужчина прикладывает усилия ради отношений — и вы уже довольны.

4-е место: Козерог

Вообще вы со стороны меньше всего похожи на заядлого романтика. Целоваться в людном месте не станете. И ласковые слова каждый день говорить не будете. Но на фильме о любви обязательно тайком пророните слезу. И ночью не уснете, если близкий человек заболеет. И как бы невзначай приготовите его любимое блюдо или пригласите его друзей, когда заметите, что ему нужна поддержка. Короче, вы очень наблюдательны и чувствительны, но показываете это крайне редко.

3-е место: Водолей

Вы человек крайностей: то бегаете за мужчиной и упрашиваете его на вас жениться, то игнорируете его и как будто с трудом узнаете. Любимый человек вам нужен для вдохновения: когда вы охвачены чувствами, то продуктивнее работаете, быстрее генерируете новые идеи и в целом лучше себя чувствуете. Но в то же время вы готовы приложить все усилия к тому, чтобы компенсировать мужчине его эмоциональные и финансовые затраты: вы заметите, что ему нравится в еде, сексе и одежде и начнете удовлетворять все его потребности.

2-е место: Телец

Вам так нравится идея ухаживаний, что вы готовы писать признания на асфальте под окном мужчины, рассыпать лепестки роз по квартире или танцевать под дождем, как в лучших голливудских фильмах. Естественно, что от поклонника вы ожидаете аналогичных жестов и способны обидеться, если преподнесенные им розы недостаточно красные или его голос во время разговора с вами недостаточно дрожал от возбуждения.

1-е место: Рыбы

Если бы в жизни людей не существовало понятие любви, то у вас не было бы смысла жизни. Вам нравится мечтать о том, как однажды у вашей двери припаркуется заморский принц на белом самолете и увезет вас в дальние страны. У вас даже чемоданчик собран на этот случай (и это несмотря на счастливый брак и троих детей, которые у вас есть). Вы не отделяете сказку от яви, и этот тип мышления позволяет вам с легкостью переживать любые кризисы. Ведь где-то в будущем вас ждет ванна с шампанским и королевская тиара. Читайте другие веселые гороскопы:

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