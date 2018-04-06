Тутта Ларсен: «Я ходила, думая о нелюбимом рыхлом животе»

Для многих подписчиц телезвезда и блогер Тутта Ларсен является примером для подражания. Она не только построила успешную карьеру на телевидении, но и создала счастливую семью. Знаменитость успешно совмещает работу и воспитание троих детей, успевая при этом ухаживать за собой. Селебрити продемонстрировала тренировку в спортзале и поделилась рассуждениями о занятиях спортом, которые помогают ей держать тело в тонусе.

43-летняя Тутта Ларсен опубликовала в своем микроблоге видеоролик, в котором все желающие могут увидеть, как она занимается в спортзале. Звезда не скрывает того, что ей приходится нелегко, потому что она только недавно вернулась к тренировкам и ее пресс пока «не могуч»: «Вообще, я всю жизнь занимаюсь спортом в том или ином виде — от скалолазания и бокса до йоги. Но в последние два года сломалось что-то. Со всех сторон я слышала: надо двигаться, жги калории, тело должно работать, эндорфины ждут! Я уж молчу про рельефы и прочие кубики повсюду. Но у меня просто не было сил. Тупо не хотелось двигаться. Даже элементарное что-то: десять отжиманий, повисеть на турнике, постоять минуту в планке. Даже пройтись пешком. Рос вес, расплывалась талия, отекали ноги».

По словам теледивы, она перестала себя узнавать, так ее фигура изменилась в худшую сторону. Отражение в зеркале уже не радовало, но это вызывало у нее еще большую апатию и «нежелание шевелиться». Тутта решила пойти иррациональным путем — просто стала покупать одежду большего размера и избегать общения с людьми, которые пытались мотивировать ее на работу над собой. При этом Ларсен прекрасно понимала, что дело не в ее теле, а в голове, но необходимость что-то делать, приводила ее в изнеможение. Муж начал спрашивать, как ей помочь, но у нее самой не было ответа на этот вопрос. Вскоре Тутту осенило, что она должна привести свои мысли в порядок, перестать винить себя и не составлять больше списков недостатков и неудач. После психоанализа ей захотелось двигаться: «Я стала по-другому молиться. Пришло вдохновение. Но главное, ведь все это было рядом, всегда. Просто я ходила мимо, думая о своем нелюбимом рыхлом животе!»

Знаменитость подчеркивает, что иногда полезно попасть в подобные ситуации, чтобы понять то, чего человек хочет на самом деле. Подписчики, среди которых много женщин, поблагодарили Тутту за ее слова: «Какой прекрасный пост, вы молодец, что взяли себя в руки, я вот не могу». «Отлично, попробую и себе упорядочить мысли и начать работать над собой». «Я периодически начинаю активничать, но не всегда удается достичь результата».

«Как вы все успеваете, умница и красавица!» «Я меня тоже та же грусть-печаль, пытаюсь бороться с депрессией». «Спасибо вам! Самый главный критик и учитель — внутри нас».

Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) 4 Апр 2018 в 4:04 PDT Тутта Ларсен призывает женщин любить себя, несмотря на недостатки, ухаживать за внешностью и улучшать ее. Телеведущая отмечает, что дамы зачастую слишком самокритичны и не видят поводов для радости, хотя всем им, как правило, есть чем гордиться.