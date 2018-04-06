«Светлый и высокий»: внутри строящегося Архангельского кафедрального собора

Кафедральный собор Архистратига Божия Михаила начали возводить ещё в 2008 году, но, когда именно работы будут окончены, точно не может сказать никто.

Пока горожане видят собор только снаружи. А что будет внутри? И кто придумал оформление главного храма Поморья? Об этом « АиФ » рассказал главный архитектор собора Дмитрий ЯСКОРСКИЙ.

Не как Исаакиевский

Издалека может показаться, что собор уже достроен — высокие белые стены и золотые купола установлены ещё несколько лет назад. Но внутри, куда мы зашли вместе с архитектором, ещё много работы: некоторые стены стоят «голые», внутри главного храма — множество строительных лесов, доносится шум работы.

«В храмовом зодчестве есть разные школы, — рассказывает Дмитрий Станиславович. — И при подготовке проекта нашего собора встал вопрос — в каком стиле его делать, каким он будет? Был вариант сделать собор в классическом стиле послевоенного периода Отечественной войны 1812 года — как Исаакиевский собор или Казанский. Но много ли в такой архитектуре русского? Да почти ничего. Эти храмы — наша гордость, но в то же время легко представить, что они стоят в Риме или Неаполе, да где угодно. И в этом плане меня подтолкнули к решению архангельские храмы, которые строились здесь в конце 19 века, их уже практически не осталось. В итоге собор было решено сделать в русском стиле с применением классицизма».

Пространство здесь, по словам Яскорского, не очень понимаемое — кажется, что арка между алтарём и средней частью верхнего храма не такие уж и высокие, но на самом деле они в высоту пятиэтажного дома. «От купола до пола — 40 метров, то есть сюда свободно помещается 14-этажный дом», — констатирует он.

Сейчас в главном храме монтируются леса, которые должны быть подняты под самый купол. Вначале иконописцы должны будут расписать купольный барабан, затем к его основанию прикрепят большую люстру: хорос. После этого леса будут постепенно опускать вниз, чтобы ещё раз внимательно проверить геометрию стен и убрать все неровности. И только потом храм продолжат расписывать.

«Ссылали всю страну»

«Когда стены храма украсят росписью — трудно сказать, но когда-то она появится», — говорит Дмитрий Станиславович. Но над главным входом уже повесили барельеф с образом Спаса Нерукотворного. Сделал его известный в Архангельске художник и скульптор Сергей Сюхин. «Сергей Никандрович — один из немногих воцерковлённых художников, который имеет и опыт, и знания, и возможности для участия в оформлении собора, — рассказывает Дмитрий Станиславович. — Ему доверена важная часть — это оформление главных врат. На них он должен будет выполнить другой авторский барельеф — с 12-ю отобранными святыми, включая местночтимых».

Если подойти к Собору близко, то видно, что стены его облицованы белым мрамором. На вопрос, останется ли Собор белокаменным, Яскорский ответил положительно. «Белый цвет всегда был символом чистоты, и внутренняя часть убранства тоже будет светлой, — объясняет он. — А росписи уже внутри храма появятся позже, причём алтари и престолы будут посвящены разным святым. Каким именно, пока не могу сказать, это решение будет принимать Архангельская епархия. Каждый престол будет освящаться в честь того или иного святого, а центральный собор будет посвящён нашему небесному покровителю — Архистратигу архангелу Михаилу».

Уже известно, что на своде купола будет помещён образ Иисуса Христа , а ниже — изображения 12-ти апостолов. На четырёх лопатках собора (которые ведут к куполу. — Ред.) будут нарисованы четыре апостола-евангелиста. Иконостас планируется не самый высокий, но зато изображения будут очень крупные: все лики и образы можно будет увидеть и узнать. Отдельное место найдётся и для местночтимых святых — начиная с соловецких преподобных и заканчивая новомучениками. «Очень много людей сложило головы за свою веру во времена сталинских репрессий, — объясняет Дмитрий Станиславович. — Сюда, на Север, ссылали всю страну: например, в период с 1935-го по 37-й год население Архангельска с 120-ти тысяч увеличилось до 270-ти! Поэтому я очень надеюсь, что одна из стен в верхнем храме будет посвящена новомученикам Русского Севера».

Автограф Патриарха

Дмитрий Яскорский показывает все будущие удобства собора: например, температуру в помещении будет поддерживать вентиляция с подачей тёплого воздуха. Для инвалидов здесь готовят большой лифт, куда может вместиться до 4-х колясочников зараз. Для семей с детьми — отдельные удобные комнаты, куда они могут уединиться, чтобы не мешать соседям по молитве, если ребёнок начинает капризничать. Строительный забор вокруг собора будет демонтирован. После здесь поставят невысокий заборчик — ограждение будет носить символический характер, чтобы на территорию не забегали собаки.

Кроме верхнего храма в соборе есть и повседневный, поменьше, расположенный на первом этаже. Здесь стены уже отделаны светлым камнем. Трибуны по бокам зала — это зоны для размещения телевизионных служб: журналисты смогут снимать с хорошего ракурса, не мешая при этом прихожанам. Рядом располагается третий храм — крестильный. Это небольшое помещение с крестовой купелью посередине. «Мы идём в ногу со временем, — показывает архитектор. — Здесь очень мощная система вентиляции — система подачи воздуха и вытяжки, чтобы влажный воздух уходил, не вредя стенам».

К какому сроку будет достроен собор — неизвестно, так как все работы проходят на пожертвования, а значит, и чёткого графика строительства нет. Внутри, кстати, видно, что собор действительно строится «всем миром». «Многие стены у нас имеют подписи людей, которые вложили в строительство свои средства (в начале строительства собора проходила акция „Купи свой кирпич“, когда каждый пожертвовавший на собор мог оставить и свою подпись на стройматериалах. — Ред.). И конечно, здесь есть подписи тех, кто благословлял это строительство — обоих наших владык и патриарха Кирилла, — показывает Дмитрий Станиславович. — Но поверх кирпичей затем пойдёт облицовка, и где они окажутся потом, не будет видно. Но это не страшно — ведь все стены храма и каждый кирпич имеют для нас сакральное значение».

Досье

Дмитрий Станиславович Яскорский родился в городе Кировобаде. Окончил архитектурный факультет Волгоградского инженерно-строительного института, в 1984 году приехал по распределению в Архангельск и остался здесь жить и работать. Работал главным художником Архангельска, затем — главным архитектором города, а с 2000 года — главным архитектором области. Сейчас — главный архитектор Архангельского кафедрального собора.