«Муж помог с образами»: жительница Тольятти поборется за звание Miss MAXIM — 2018

Жительница Тольятти Елизавета Розадеева поборется за место на обложке сентябрьского номера журнала MAXIM. О том, как она решилась участвовать в конкурсе Miss Maxim — 2018, модель рассказала 63.ru.

Публикация от 💗Lisa💗 (@elisarose_sg) 19 Сен 2017 в 10:32 PDT Борьба за звание главной красавицы журнала состоит из четырех этапов. Первый — регистрация. Для участия в конкурсе девушке должна была выложить в соцсети свою фотографию с хештегом #missmaxim2018russia.

Публикация от 💗Lisa💗 (@elisarose_sg) 28 Фев 2018 в 1:44 PST — Я увидела объявление в Instagram и решила: «А почему бы и нет?». Ведь участие в таком проекте — уже маленькая победа, — рассказала Елизавета. Девушка профессионально занимается моделингом, поэтому выбрать подходящие для конкурса снимки из огромного количества фотосессий было нелегко. На помощь Лизе пришел муж. Во время съемок он часто выступает идейным вдохновителем супруги.

Публикация от 💗Lisa💗 (@elisarose_sg) 31 Янв 2018 в 4:10 PST — Муж поддерживает и помогает с образами. В основном я работаю тату-мастером, но также являюсь моделью международного сообщества Suicidegirls. Сотрудничаю с разными фотографами. Один из них — Андрей Попенко, ну и, конечно же, супруг, — рассказала Лиза.

Публикация от 💗Lisa💗 (@elisarose_sg) 25 Янв 2018 в 12:57 PST Снимки понравились представителям журнала. С девушкой связались организаторы конкурса, попросив заполнить анкету на сайте. Сейчас Лиза принимает участие в голосование в формате «Кто горячее?!». Алгоритм формирует из участниц случайные пары — читателям остается лишь выбрать ту девушку, что нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа битв, в которых она участвовала. Чем больше количество выигрышей в поединке, тем выше позиция девушки в общем рейтинге.

Публикация от 💗Lisa💗 (@elisarose_sg) 10 Мар 2018 в 12:32 PST Пока Елизавета занимает 12 место. Принять участие в голосовании и поддержать землячку можно на сайте конкурса. В конце мая сотню девушек с лучшим рейтингом редакция журнала пригласит в Москву на фотокастинг. По его результатам организаторы конкурса выберут 10 финалисток. Они станут главными претендентками на победу и уже точно попадут на страницы сентябрьского номера MAXIM.

Публикация от 💗Lisa💗 (@elisarose_sg) 25 Дек 2017 в 11:05 PST Финал конкурса красоты состоится 19 июля. Здесь из той самой десятки жюри наконец-то выберет победительницу. Она получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, — станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM.