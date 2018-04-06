«Мир» запустила первую рекламную кампанию после ребрендинга

Платежная система «Мир» представила обновленный бренд в середине прошлого месяца. Обновления коснулись коммуникационной стратегии, логотипа и фирменного стиля.

В начале апреля стартовала первая после серии обновлений рекламная кампания платежной системы «Мир», цель которой показать, что картой «Мир» можно оплатить любые товары и услуги.

Со своим рекламным сообщением бренд встраивается в рекламные блоки других брендов, показывая тем самым, что эти товары можно приобрести с помощью карты «Мир».

Рекламная кампания задействует все основные каналы коммуникации — ТВ, digital, indoor и наружную рекламу. Разработка идеи принадлежит креативному агентству Leo Burnett Moscow.

«Услуги нашего агентства тоже можно оплатить картой «Мир», — комментируют креативные директора Leo Burnett Moscow Евгений Шиняев и Андрей Ярынич.

Кампания продлится два месяца до середины июня. Рекламу бренда «Мир» можно будет встретить на фасадах торговых центров и лентах оплаты товаров в супермаркетах, в московских аэропортах, а также в метро Санкт-Петербурга и других общественных местах.

«В этой рекламной кампании мы отказались от производства стандартного рекламного ролика и сделали ставку на контекстное размещение перед общим рекламным блоком других товаров и услуг. На наш взгляд, это гибкое решение, которое позволит адаптировать рекламные сообщения для разных каналов — телевидения, диджитал, наружной рекламы. Кроме того, это позволяет использовать целую коллекцию креативов вокруг общей идеи широких возможностей национальной платежной карты «Мир» для миллионов держателей по всей стране», — рассказывает Наталья Новошинская, директор департамента маркетинга и коммуникаций АО «НСПК».

Состав творческой группы:

Платежная система «Мир» (клиент)

Наталья Новошинская, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Валентина Косарева, начальник Управления бренда и маркетинговых коммуникаций Александр Полуэктов , руководитель Направления по цифровым каналам Татьяна Петрова , бренд-менеджер

Leo Burnett Moscow (агентство)

Андрей Ярынич, Евгений Шиняев — креативные директора Станислав Кабулин, Максим Китаев — арт-директора Вероника Данилова — директор по стратегическому планированию Александра Хачатурова — стратег Илья Хрущев — директор отдела по работе с клиентами Екатерина Земцова — директор по работе с клиентами Валерия Зубова — менеджер по работе с клиентами Алексей Васильев , Олеся Кудряшова — продюсеры

Dago (продакшн)