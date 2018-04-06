Как белладонна влияет на человека

Растение семейства пасленовых под названием белладонна именуют также «бешеной ягодой» или «черешней сумасшедших». И не зря. Белладонна действительно оказывает необычное действие на организм человека. Недаром в старину считали, что белладонну вырастил сам дьявол.

Для красоты и смерти

Белладонна переводится с итальянского как «красивая женщина». Поэтому не мудрено, что еще в Древнем Риме девушки применяли белладонну для того, чтобы сделать свой взгляд более выразительным. Едва сок белладонны попадал в организм, зрачки расширялись до такой степени, что глаза модниц становились почти черными. А выдавленные ягоды белладонны жительницы Рима использовали в качестве румян.

В Средние века зелье из белладонны передавали ведьмам, приговоренным к сожжению на костре, их подруги. После употребления снадобья колдуньи впадали в транс и уже не испытывали особых мучений, когда пламя заживо пожирало их плоть.

Летучая мазь для шабаша

Древнеримские жрецы еще задолго до средневековья знали об одурманивающих свойствах белладонны, поэтому они использовали это растение для того, чтобы напрямую общаться с богами.

В Средние века среди ведьм получила огромную популярность так называемая летучая мазь, в состав которой наряду с беленой, болиголовом и мандрагорой входила и белладонна. Для полетов ведьмы натирали мазью половые органы, подмышки, слизистые оболочки. Дело в том, что именно в виде мази ядовитые растения не вызывали многочисленных побочных эффектов, наступающих при их употреблении внутрь.

В 60-х годах прошлого столетия немецкий ученый Густав Шенк решил испытать действие белладонны на себе. После вдыхания дыма от подожженных семян растения, по словам Шенка, он испытал состояние «дурманящей ярости». Он почувствовал необыкновенную легкость в организме и, будто отделившись от распадающегося на части тела, взлетел.

Белладонна — это наркотик?

В настоящее время магические свойства белладонны с точки зрения науки легко объяснимы. Дело в том, что в этом растении в большом количестве содержатся психоактивные вещества алкалоиды. К алкалоидам, например, относятся морфин и кокаин.

Под воздействием этих веществ активность передачи нервных импульсов значительно ослабевает, снижается мышечный тонус, при этом увеличивается пульс и учащается дыхание, наблюдается расстройство зрения, диарея, тошнота, сухость во рту, увеличение зрачков, покраснение кожи.

Кроме того, человек впадает в состояние крайнего возбуждения, сопряженное с потерей координации, невнятной речью и галлюцинациями. Понятно, что злоупотребление белладонной может привести к смерти.

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