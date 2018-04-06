«Продам пожилых родителей за 900 йен…» — объявление которое потрясло весь мир

Это случилось в Японии. В Токийской газете однажды вышло объявление о том, что продаются родители. Да, за 900 йен продавались мужчина 68 лет и женщина 66 лет!

Конечно, объявление потрясло всех. Вокруг него было множество разговоров и возмущений. Винили власть и плохие времена.

Однако все же нашлись неравнодушные люди. Молодая семья осталась без родителей. Их не стало после автокатастрофы. Они потеряли родных людей, которых безумно любили. Объявление показалось им особенно бесчеловечным. Сложно представить, что ощущали эти бедные старики. Было принято решение помочь им и подарить нерастраченную любовь и заботу тем, кто в ней нуждается.

Молодые люди приехали по адресу, который был указан в объявлении. Первой мыслью было то, что они ошиблись.

Их встретил большой ухоженный двор с цветами и дорогой особняк. Приличного вида пожилой человек пригласил пару войти.

Конечно, молодые люди стали извиняться и собирались уйти. Однако хозяин дома успокоил: адрес правильный.

Вместе с женой они объяснили, что они совсем одиноки и детей у них нет. Жизнь подходит к завершению, а оставить наследство совершенно некому. Задумка с объявлением пришла сама собой, ведь на такие слова могут отреагировать только люди с огромным сердцем и доброй душой.

Старики не надеялись увидеть кого-либо, кто откликается на чужую беду. И теперь они рады видеть в доме своих новых добрых знакомых.