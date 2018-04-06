Студенты сделали почти 200 куличей для пенсионеров

В Дубне студенты сделали почти 200 куличей и отправились дарить их пенсионерам. Чтобы праздничная выпечка стала настоящим сюрпризом, начинающие кулинары добавили в нее секретные ингредиенты.

Упаковка — индивидуальная. Многие пожилые люди, отмечая праздник Пасхи, планируют сходить в храм — там пасхальный хлеб можно будет освятить. Так что для них такой сюрприз будет приятным и своевременным. Отдельно собрали партию куличей, которые предназначены для пациентов центра реабилитации «Рождественский».

Я думаю, что то внимание, которое уделяют нам ребята, с такой душой пекут для нас такие потрясающие вещи, это дорогого стоит. Мы очень любим гостей в наших стенах. А ребята всегда приходят к нам с теплом, с душой, с хорошим настроением

дома-интерната

«Рождественский».

Центр «Рождественский» давно находится под опекой студентов дубненского техникума. Для тех, кто в нем живет — каждый год блины на масленицу и куличи к Пасхе. Ребята разносят лакомства для пенсионеров прямо по комнатам.