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Студенты сделали почти 200 куличей для пенсионеров
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Студенты сделали почти 200 куличей для пенсионеров 

360tv.ru 1 час назад
В Дубне студенты сделали почти 200 куличей и отправились дарить их пенсионерам. Чтобы праздничная выпечка стала настоящим сюрпризом, начинающие кулинары добавили в нее секретные ингредиенты.
Упаковка — индивидуальная. Многие пожилые люди, отмечая праздник Пасхи, планируют сходить в храм — там пасхальный хлеб можно будет освятить. Так что для них такой сюрприз будет приятным и своевременным. Отдельно собрали партию куличей, которые предназначены для пациентов центра реабилитации «Рождественский».
Я думаю, что то внимание, которое уделяют нам ребята, с такой душой пекут для нас такие потрясающие вещи, это дорогого стоит. Мы очень любим гостей в наших стенах. А ребята всегда приходят к нам с теплом, с душой, с хорошим настроением
Наталья Князева, директор
дома-интерната
«Рождественский».
Центр «Рождественский» давно находится под опекой студентов дубненского техникума. Для тех, кто в нем живет — каждый год блины на масленицу и куличи к Пасхе. Ребята разносят лакомства для пенсионеров прямо по комнатам.
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