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Визажист из Уфы попала в шоу на федеральном канале
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Визажист из Уфы попала в шоу на федеральном канале 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Жительница Уфы Наргиза Джураева попала в число участников телешоу «Мэйкаперы» на телеканале «Пятница!». Корреспонденту Ufa1 девушка рассказала, зачем пошла на проект и с какими сложностями ей пришлось столкнуться на программе.
Наргиза профессионально занялась визажем два года назад. Тогда девушка работала в банковской сфере, но в один прекрасный день оставила конторскую службу, чтобы творить. Сейчас у неё собственная студия красоты. О телепроекте Наргиза узнала осенью прошлого года и решила поучаствовать.
— Увидела по телевизору тизер о старте нового проекта «Мэйкаперы». Приглашали к участию визажистов — как профессионалов, так и самоучек, — говорит девушка.
Наргиза познакомилась с Региной Тодоренко
Наргиза заполнила анкету на сайте телеканала, прикрепила фотографии своих работ и минутный видеоролик, в котором рассказала, почему её нужно взять в проект. В начале ноября ей позвонили с ТВ и пригласили на интервью в Москву.
— Организаторы задавали коварные вопросы, например: «Что я буду делать, если у меня украдут кисти, а макияж нужно будет закончить за две минуты?». Видимо, им понравились мои ответы, потому что через две недели позвонили и сказали, что меня берут. Сами съёмки начались в феврале. В мою команду попали ребята из самых разных городов, — говорит Наргиза. — Между съёмками успела познакомиться со звёздами: телеведущей Региной Тодоренко — она очень позитивная и искренняя, стилистом Владом Лисовцом — он по характеру достаточно сдержанный.
По правилам конкурса, победитель шоу получит сотрудничество с крупным косметическим брендом и 1 миллион рублей.
Девушка не расстраивается, что не получилось дойти до финала
Получить кругленькую сумму и звание самого лучшего мейкапера страны Наргизе не удалось — девушка выбыла после первого этапа проекта. Одна из членов жюри назвала её работу «технически слабой». Но, по словам девушки, когда камеры выключились, она подошла к ней и сказала, что, на самом деле, ей понравился макияж, сделанный Наргизой, и это лишь момент шоу.
Уфимка не расстраивается, говорит, что участие в телепроекте дало ей неоценимый опыт, новых друзей и вдохновение, чтобы самосовершенствоваться.
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