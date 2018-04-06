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Освящение куличей в храме Серафима Саровского в Восточном Дегунине начнут с 9.30
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Освящение куличей в храме Серафима Саровского в Восточном Дегунине начнут с 9.30 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В Великую субботу, 7 апреля, в храме преподобного Серафима Саровского на Дубнинской улице пройдет освящение куличей, пасх и яиц. Начало обряда намечено на 9.30. Об этом сообщил волонтер храма.
— Освящение куличей — это не просто добрая традиция, это возможность воздать Богу благодарность за все, что у нас есть, — рассказал волонтер. — Желающие могут оставить куличи и яйца в храме для нуждающихся.
Он также добавил, что освящение начнется после Божественной литургии, которая будет проходить с 9.00. Освятить пасхальные яства можно будет до 22.00.
Напоминаем, храм преподобного Серафима Саровского находится по адресу ул. Дубнинская, вл. 24. (мю)
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