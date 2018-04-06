Освящение куличей в храме Серафима Саровского в Восточном Дегунине начнут с 9.30

В Великую субботу, 7 апреля, в храме преподобного Серафима Саровского на Дубнинской улице пройдет освящение куличей, пасх и яиц. Начало обряда намечено на 9.30. Об этом сообщил волонтер храма.

— Освящение куличей — это не просто добрая традиция, это возможность воздать Богу благодарность за все, что у нас есть, — рассказал волонтер. — Желающие могут оставить куличи и яйца в храме для нуждающихся.

Он также добавил, что освящение начнется после Божественной литургии, которая будет проходить с 9.00. Освятить пасхальные яства можно будет до 22.00.

Напоминаем, храм преподобного Серафима Саровского находится по адресу ул. Дубнинская, вл. 24. (мю)