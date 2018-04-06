Личный опыт: как переехать в США?

Очередные выборы с предсказуемым результатом, ухудшающиеся отношения с другими странами и закрытие консульства США в Петербурге невольно наталкивают многих на мысли о переезде. Мы попросили блогера Карину Кудинову, которая уже четыре года живет в Сиэтле, рассказать нам, какие способы эмиграции из России существуют, и как они реализуются на практике.

Последние четыре года я живу в самом зеленом штате США — Вашингтоне, в городе Сиэтле. Для многих переезд в Америку — это детская мечта, я сама, сколько себя помню, хотела сюда перебраться, или, по меньшей мере, пожить какое-то время. Когда дошло до дела, я очень переживала, на пограничном контроле металась, собираясь сдать билеты и вернуться в опустевшую квартиру. Но прошло время, и я могу с уверенностью сказать, что это было нелегко, но очень интересно. За это время я познакомилась с множеством других эмигрантов, кто-то из них уже уехал, кто-то остался и не планирует возвращаться. И теперь я могу поделиться опытом: как сменить страну в теории, и как все происходит на практике.

По работе

Это лучший вариант, потому что в таком случае вам нужно приложить минимум усилий. Я сталкивалась с тремя видами рабочих виз: L — если вас перевозит компания, в которой вы уже работаете, H1B — если вас наняли из США, O — виза для талантливых людей.

Компания моего мужа перевезла нас обоих по визе L: она помогла доставить вещи, сняла меблированные апартаменты (это большой плюс, так как во многих съемных квартирах США есть только кухня и минимальная бытовая техника) и предоставила машину. В этом случае у меня была возможность получить разрешение на работу. Не все категории виз его подразумевают, а становиться домохозяйкой в 23 года не входило в мои планы. Через два года нам сделали грин-карты: компания занималась всем процессом, мы только ставили подписи, отправляли снимки и приходили за документами.

Виза H1B похожа на L: людей привозят, помогают, делают вид на жительство. Единственный ее недостаток — на них есть лимит, индивидуальная квота для каждой компании. Раньше в этом случае супруг работать не мог, но теперь это ограничение снято. Знакомых, приехавших таким образом, я даже пересчитать не могу.

На О нет лимита и теоретически ее обладатель не привязан к компании. Ее получают ученые, художники, музыканты или предприниматели — для каждой категории есть определенный набор документов и сертификатов, которые необходимо предоставить. Однако супруг по ней работать не может, не дадут ему и Social Security Number, а без него проблематично устроиться даже волонтером. Но зато эту визу можно продлевать пожизненно.

Выиграть грин-карту

Без подвоха и сарказма это вполне рабочий вариант. Подать заявку на лотерею можно самостоятельно и бесплатно, это занимает всего пару минут. Делать это можно раз в год в строго определенное временное окно и только на официальном сайте. Обычно прием проходит осенью и длится около месяца, а результаты объявляют весной.

Я сама каждый год подаю для родителей, пока не везет. А моя подруга со второго раза выиграла грин-карту для мамы и папы, а еще через год для сестры с семьей. Важно понимать, что детей с собой можно взять, только если им еще нет 21. Но ее родители, прожив в Штатах год, приехали навестить родной город и не захотели возвращаться. Да и сестра переезжать не решилась.

Другой мой знакомый не горел желанием переезжать, просто подал документы за компанию с друзьями — в итоге он выиграл с первого же раза, а они нет. Он удаленно работал на австралийскую компанию, поэтому просто сложил самое необходимое в чемодан, взял кота и сел в самолет. Он прожил в Сиэтле около года и точно так же остался в России, вернувшись навестить родственников — эмиграция подходит далеко не всем.

Религиозная виза

На самом деле, она тоже относится к рабочим и называется R-1, R-2. Ее дают, если человек является частью церкви последние два года. По ней переезжают с семьей, дети могут ходить в местную школу, грин-карту верующим выдают после пяти лет жизни в стране. Работать необходимо как минимум 20 часов в неделю. Это неплохой вариант, в Вашингтоне много людей с такой визой.

По любви

Вот я и добралась до этого варианта — узаконить свои отношения с человеком с американским паспортом. В группах русских эмигрантов я часто вижу, что люди пытаются купить такую свадьбу, но все не так просто, как кажется. Вам нужно будет предоставлять совместные фотографии, письма друзей, а еще к вам домой в любой момент может заявиться проверка. Мои друзья, воспользовавшиеся этим способом, действительно уезжали по любви, и все равно сталкивались с регулярным инспектированием. Важно знать, что брак с обладателем грин-карты вам ничего не даст — по закону они не могут привозить супругов в страну.

Учеба

Я не встречала русских, которые бы перебрались по этой визе, но знакома с огромным количеством таких китайцев и индусов. Они поступают в США в магистратуру, кто-то даже умудряется получить стипендию, а потом находят здесь работу, и уже компания занимается их документами. Особенно это актуально для программистов, здесь эта профессия очень востребована. Все крупные IT-компании принимают участие в ярмарках вакансий непосредственно в университетах, чтобы найти и нанять талантливых выпускников. При этом, здесь нет возрастного ограничения, только если в голове.

Оформить политическое убежище

Популярный способ среди соотечественников. Главное — найти хорошего юриста с подобным опытом, а их тут очень много, и он подберет вариант именно для вас. Например, на руку может сыграть журналистское образование.

Я считаю, что это крайняя мера, так как легально навестить дом не получится: придется въезжать через ближайшие страны, с которыми у России безвизовый режим. Но для кого-то это необходимость: я знаю людей, которых вынудили решиться на этот шаг сложные обстоятельства.

Это не быстрый процесс: какое-то время на руках не будет разрешения на работу, а значит придется искать нелегальный заработок. Чаще всего это тяжелый физический труд, поэтому в идеале убежище стоит просить, имея хотя бы небольшую финансовую подушку.

Стать жертвой работорговли

На самом деле, все не так страшно. Визу T (Victims of Human Trafficking) получить не так сложно, как кажется, ведь речь идет о юридическом термине, а не о рабовладельческом строе. Один мой друг поехал в США по программе Work and Travel, где устроился работать в отель. Вскоре зарплату начали задерживать, а потом и вовсе перестали платить. Тогда сотрудники компании подали коллективный иск в суд. Дело было выиграно, и все они получили визы T. Спустя три года он получил грин-карту, а через пять после этого сможет оформить гражданство.

Разбираться на месте

Среди моих знакомых есть и те, кто приехал в Штаты без намерения эмигрировать, но уже на месте принял решение остаться. Период нахождения в стране по туристической визе можно продлевать, не выезжая из страны. Так можно выиграть время для того, чтобы решить, какой из описанных выше способов вам подходит больше.

Можно стать участником программы Au Pair, в рамках которой семья принимает молодежь, готовую помогать по дому и смотреть за детьми. Длится она два года, но этого времени достаточно, чтобы определиться с визой постоянного жителя.

Если есть деньги

Таких богатых друзей у меня нет, поэтому буду краткой. Если у вас есть деньги, то Америка для вас открыта. Вы можете вложить миллион в экономику США, создать 10 рабочих мест и получить визу EB-5. Со временем она меняется на грин-карту. Если средств у вас чуть меньше (сто тысяч долларов), то вы можете открыть филиал своей компании или купить целый бизнес, чтобы оформить визу L. Фото: @karina_kudinova