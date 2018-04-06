Спорт и секс: Джиджи Хадид в эротичных легинсах на пробежке

Модель даже во время занятий фитнесом выглядит так, что мужчины сворачивают голову ей вслед.

Как одеться так, чтобы быть королевой фитнес-клуба? Берем пример с модели Джиджи Хадид, которая решила использовать беспроигрышное оружие — легинсы с прозрачными вставками. Правда, принарядилась красотка не для похода в спортклуб, а для пробежки на улице. Разумеется, внимание папарацци в таком виде ей было обеспечено.

Изюминка штанишек Джиджи в том, что они снабжены вставками из прозрачной ткани, которые расположены так, что не открывают каких-то стратегически важных частей тела, которые не следует показывать посторонним, но при этом выгодно подчеркивают те его участки, которые не грех показать. К тому же, Хадид явно в прекрасной форме и ее ноги вполне можно демонстрировать широкой публике.

Если вы не можете похвастаться такой же идеальной фигурой, как у Джиджи, для пробежки лучше выбрать менее агрессивно-сексуальную модель легинсов. Подобные вставки плохи тем, что приковывают к себе внимание и не оставляют шанса скрыть какие-то нюансы фигуры, которыми вы не слишком гордитесь. А эти придательские «нюасны», как известно, концентрируются именно в области ног и бедер.

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