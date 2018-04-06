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Мать составила конкуренцию дочери на конкурсе красоты
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Мать составила конкуренцию дочери на конкурсе красоты 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Участие в конкурсах красоты стало для 24-летней Эми своего рода хобби, молодая американка участвует в них с 19 лет. В зрительном зале её всегда поддерживала мама Лори Мейсак (Laurie Meisak). А недавно она решила составить конкуренцию дочери и вышла вместе с ней на сцену. Показать миру свою красоту 55-летнюю мать четверых детей уговорили родственники и друзья.
Дочка решила сама подготовить свою красавицу-маму к конкурсу, научила её ходить по подиуму и выгодно преподносить свою красоту. Они обе признаются, что на улице их часто принимают за сестёр. А это соревнование сблизило их ещё больше.
В итоге и Лори, и Эми завоевали награды. Дочка получила титул Miss Grand International Scotland, а её мама стала первой вице-мисс. «Я первый раз в жизни участвовала в конкурсе красоты. Это очень волнующий опыт. Я не представляла, что получу звание вице-мисс, и моя семья будет мной гордиться», — рассказала окрылённая женщина.
Дочка сказала, что восхищается своей мамой. А для 55-летней Лори конкурс и вовсе стал дверью в новый удивительный мир: «Это был взрыв эмоций! Я снова почувствовала себя 20-летней, у меня появилось множество новых друзей. Как будто новую жизнь начала».
Ранее «Ридус» публиковал фотографии удивительно молодых мам с дочками, которых сложно отличить друг от друга.
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