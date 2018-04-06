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В центре соцобеспечения провели конкурс бабушек
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В центре соцобеспечения провели конкурс бабушек 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
4 апреля в Территориальном центре социального обслуживания «Зюзино» состоялось мероприятие «А ну-ка, Бабушка».
В Территориальном центре социального обслуживания «Зюзино» четвертого апреля провели конкурсно-развлекательную программу «А ну-ка, Бабушка». Гости праздника участвовали в различных конкурсах. Им нужно было узнать песню, спеть частушку, угадать от какого блюда рецепт, узнать, что лежит в чёрном ящике. Также с закрытыми глазами определить, что за предмет находится у него в руках. В конкурсе приняло участие и несколько представителей сильного пола.
Все участники получили заряд положительных эмоций.
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