Новая система орошения полей принесла выгоду крестьянам провинции Юньнань

Куньмин, 6 апреля / Синьхуа / — Кампания по усовершенствованию ирригационной системы и помощи крестьянам в юго-западной китайской провинции Юньнань продвигается успешно, несмотря на проблемы в прошлом.

Восемь лет назад крестьянин Ян Хайцин из уезда Юаньмоу использовал старый метод орошения для выращивания овощей и фруктов.

Стоит отметить, что уезд Юаньмоу является главной базой по выращиванию овощей, которая обеспечивает продукцией такие мегаполисы, как Пекин, Шанхай и Чэнду.

"Вода делает растительные культуры восприимчивыми к болезням, и мне приходилось использовать много пестицидов, чтобы увеличить свои доходы", — отметил 40-летний Ян Хайцин.

По его словам, старый метод орошения растений требует много воды, времени и при этом уходит много денег на пестициды.

Поэтому, когда в 2010 году местные власти объявили о строительстве новой ирригационной системы, он сильно воодушевился. Однако эта кампания оказалась полным провалом.

"Они выкопали 6 резервуаров объемом 400 кубометров каждый, а также провели от них трубы на поля. Планировалось использовать дождевую воду, но в последующие три года выпало очень мало осадков", — рассказал Ян Хайцин.

Осознав свою ошибку, местные власти потратили больше денег на перфорированные трубы для капельного орошения, и соединили маленькие резервуары с расположенным недалеко большим резервуаром.

"Благодаря новой системе мне нужно лишь вставить предоплаченную карту в счетчик, и смешанная с удобрениями вода поступает в почву. Мне больше не приходится оставаться в поле, чтобы предотвратить затопление. Теперь все делается автоматически", — продолжил свой рассказ крестьянин.

Трубы закопаны в землю, поэтому вода поступает напрямую к корням растений и риск ее испарения минимален.

Ян Хайцин выращивает помидоры и виноград, другие крестьяне уезда — огурцы, лук, перец, кукурузу и цветы.

По его словам, раньше он собирал 90 тонн томатов с гектара, а теперь — 150 тонн. Каждый год один гектар приносит ему 750 тыс. юаней /120 тыс. долл. США/, что на 300 тыс. больше, чем раньше со старым методом орошения.

Как сообщил секретарь партийной ячейки деревни Цинхэ уезда Юаньмоу Цянь Юнлинь, с новой ирригационной системой расход удобрений и пестицидов на один гектар снизился на 30 проц., экономится 25 проц. трудовых затрат, а также используется примерно на 7500 кубометров воды меньше.

В настоящее время на свыше 7300 га сельхозугодий в данном уезде введена в эксплуатацию система капельного орошения. К концу текущего года ею будет охвачено еще 6000 га. -0-