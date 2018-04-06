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Почему бессмысленно отучать кота драть диван
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Почему бессмысленно отучать кота драть диван 

Вести.Ru 1 час назад
Те, у кого дома живут кошки или собаки, уверены, что понимают желания своих питомцев, или же в том, что могут их «перевоспитать». Однако, оказывается, далеко не всегда дела обстоят именно так.
Профессор Королевской ветеринарной школы при Эдинбургском университете Джилл Маккей в своей книге, отрывки из которой публикует Daily Mail, развенчивает популярные мифы о поведении домашних животных.
Например, опрокидываясь на спину в присутствии человека, собаки оказывают человеку доверие, а вовсе не приглашают почесать им живот. Когда хозяин делает это, он на самом деле вторгается в личное пространство пса.
Правда, за тысячелетия, проведенные рядом с людьми, собаки научились понимать, что это приятно самому человеку, так что попросту позволяют ему это делать.
Еще одна ошибка хозяев собак — это неверная реакция на лай на незнакомого человека. Отгонять пса или ругаться на него не стоит, поскольку он может подумать, что вы взволнованы и начать лаять еще сильнее.
"В этой ситуации лучше вообще игнорировать животное и не смотреть на него", советует профессор-ветеринар и добавляет, что собаки любят нас, и поэтому наше внимание — лучший способ объяснить им, что они ведут себя неправильно.
Немало ошибок допускают люди и в общении с кошками. По заверению Маккей, бессмысленно отучать кота драть диван или пить воду из-под крана.
"Кот заходит в гостиную и первое, что он видит, это диван, — поясняет эксперт. — Это же еще одна стена, поэтому ее нужно обязательно пометить как свою территорию".
"Вместо того чтобы кричать на него, поставьте где-нибудь рядом когтеточку", — советует Маккей.
Что же касается воды, то многие хозяева ставят миски для воды и еды рядом, а кошки этого не любят, поэтому идут искать воду где-нибудь в другом месте, цитирует слова ветеринара РИА Новости.
Выход тут один: поить животное на некотором расстоянии от того места, где оно обычно ест, или же соорудить для него питьевой фонтанчик, так как кошки просто обожают проточную воду.
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