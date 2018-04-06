В Печатниках прошел «вечер вязания»

Жительницы района собрались в помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась в официальной группе социального учреждения.

«Наши мамочки собрались на посиделки и не только. Они получили удивительную возможность: пообщаться, забыть о своих проблемах и домашних делах. На таких встречах, они учатся расслабляться, радоваться жизни, видеть удивительное в мелочах.

Наш Клуб «Я смогу» — это место для встреч, где после посиделок со спицами и клубками женщины берут с собой хорошее настроение. А что ещё надо для мам? Когда мама весела и спокойна — в семье мир и порядок, — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло на безвозмездной основе. (то)