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В Печатниках прошел «вечер вязания»
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В Печатниках прошел «вечер вязания» 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Жительницы района собрались в помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась в официальной группе социального учреждения.
«Наши мамочки собрались на посиделки и не только. Они получили удивительную возможность: пообщаться, забыть о своих проблемах и домашних делах. На таких встречах, они учатся расслабляться, радоваться жизни, видеть удивительное в мелочах.
Наш Клуб «Я смогу» — это место для встреч, где после посиделок со спицами и клубками женщины берут с собой хорошее настроение. А что ещё надо для мам? Когда мама весела и спокойна — в семье мир и порядок, — говорится в сообщении.
Мероприятие прошло на безвозмездной основе. (то)
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