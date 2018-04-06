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7 лучших Telegram-каналов о психологии
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7 лучших Telegram-каналов о психологии 

Журнал ОК! 1 час назад
Весь интернет облетела информация о том, что любимый многими мессенджер Telegram могут заблокировать на территории России — этого требует через суд Роскомнадзор. Будем следить за развитием этих событий, а пока перечислим лучшие Telegram-каналы о психологии, которые научат вас размышлять и расскажут о правилах жизни.
Путь тропы. Создателем канала и автором всех статей является Михаил Гаугаш. Он старается обратить внимание людей к самим себе, а также затрагивает сложные вопросы бытия и смысла жизни. Кстати, еще Михаил отвечает на вопросы подписчиков.
Дневник психотерапевта. Как побороть страх, фобии, хроническую нервозность и многое другое — в этом Telegram-канале практикующего психотерапевта Алексея Карачинского (с реальными историями из жизни пациентов).
Вождение автомобиля действует на неврастеников крайне положительно, иногда сильнее, чем хороший сеанс психотерапии. Невротик, жалующийся целый час в кабинете психотерапевта на свою «неуправляемую жену», «неуправляемые процессы в теле» и т.д., садится за руль своего автомобиля и сразу преображается. Он в этот момент всем управляет и все держит под контролем, — из последнего поста канала.
Саморазвитие. Автор канала пишет мотивационные посты, которые помогут сформулировать цель вашей жизни и достичь ее.
Психология. Не хотите читать огромные книги? И не надо. В канале вы найдете все самые интересные и полезные цитаты из книг по психологии и классической литературы.
Психология отношений. Здесь вы найдете статьи о влюбленности, любви, привязанности и о том, в чем их различия.
SUP. Еще один канал про отношения между мужчиной и женщиной, но только он для тех, кто считает, что «краткость — сестра таланта». Здесь емкие и информативные статьи.
Одиночество — это не отсутствие человека рядом и его внимания к тебе, это отсутствие интереса к себе, — пишет автор.
Дом саморазвития. Автор публикует статьи о том, как добиться успеха в карьере, отношениях и жизни. Канал научит забыть о словах, которые мешают вам жить, объяснит, как стать более продуктивным и покажет это все на примерах знаменитых лидеров.
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