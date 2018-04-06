7 лучших Telegram-каналов о психологии

Весь интернет облетела информация о том, что любимый многими мессенджер Telegram могут заблокировать на территории России — этого требует через суд Роскомнадзор . Будем следить за развитием этих событий, а пока перечислим лучшие Telegram-каналы о психологии, которые научат вас размышлять и расскажут о правилах жизни.

Путь тропы. Создателем канала и автором всех статей является Михаил Гаугаш. Он старается обратить внимание людей к самим себе, а также затрагивает сложные вопросы бытия и смысла жизни. Кстати, еще Михаил отвечает на вопросы подписчиков.

Дневник психотерапевта. Как побороть страх, фобии, хроническую нервозность и многое другое — в этом Telegram-канале практикующего психотерапевта Алексея Карачинского (с реальными историями из жизни пациентов).

Вождение автомобиля действует на неврастеников крайне положительно, иногда сильнее, чем хороший сеанс психотерапии. Невротик, жалующийся целый час в кабинете психотерапевта на свою «неуправляемую жену», «неуправляемые процессы в теле» и т.д., садится за руль своего автомобиля и сразу преображается. Он в этот момент всем управляет и все держит под контролем, — из последнего поста канала.

Саморазвитие. Автор канала пишет мотивационные посты, которые помогут сформулировать цель вашей жизни и достичь ее.

Психология. Не хотите читать огромные книги? И не надо. В канале вы найдете все самые интересные и полезные цитаты из книг по психологии и классической литературы.

Психология отношений. Здесь вы найдете статьи о влюбленности, любви, привязанности и о том, в чем их различия.

SUP. Еще один канал про отношения между мужчиной и женщиной, но только он для тех, кто считает, что «краткость — сестра таланта». Здесь емкие и информативные статьи.

Одиночество — это не отсутствие человека рядом и его внимания к тебе, это отсутствие интереса к себе, — пишет автор.

Дом саморазвития. Автор публикует статьи о том, как добиться успеха в карьере, отношениях и жизни. Канал научит забыть о словах, которые мешают вам жить, объяснит, как стать более продуктивным и покажет это все на примерах знаменитых лидеров.