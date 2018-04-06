8-летняя челябинка составляет словарь уральских диалектизмов

8-летняя Алиса Извекова из Челябинска попросила пользователей социальных сетей помочь ей в составлении словаря уральских диалектизмов, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Второклассница уже больше года собирает необычные слова, которые используют в речи исключительно жители Урала. Девочка заинтересовалась исследованием после того, как во время каникул поняла, что её новые знакомые из Краснодара не знают, что обозначает слово «галить».

«На сегодняшний день в моем словаре уральских диалектизмов насчитывается 14 слов, — говорит Алиса. — Для чего я это делаю? Мне это очень интересно, ведь за каждым таким словом стоит история моей малой родины».

Сейчас в коллекции юной челябинки есть такие необычные слова, как, например: «полуторка», «жиделяга», «шарохаться». Всех, кто может помочь с поиском новых уральских диалектизмов, девочка просит написать ей в специальной группе в соцсети «ВКонтакте».

На следующей неделе школьница представит свой проект на всероссийском конкурсе «Шаг в будущее».