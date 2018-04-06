Налегаем на белки: корреспондент Ufa1 выдержала вторую неделю марафона похудения

В стремлении преобразиться к лету я записалась на популярный марафон похудения. Проект стартовал 18 марта, еженедельно я отчитываюсь об успехах и сложностях, с которыми сталкиваюсь. Первая неделя унесла полтора совершенно ненужных мне килограмма. Вот, что было дальше.

Плачьте, белочки

Вторую неделю марафона начала с твердой установки: еще меньше углеводов, напираю на белки! Подтолкнуло не спецзадание марафона, а здоровая конкуренция: соперницы таяли прямо на глазах! Лидер марафона за неделю успела скинуть по 10 сантиметров в объемах, а я все плюхалась в середнячках, сочетая диету православного поста с правильным питанием для марафона. Надеюсь, что дальше, после Пасхи-то, дело пойдет быстрее.

Вот это была неделька! Я все так же, как в первую неделю, грызла бобы и грибы. Закупилась впрок свежими шампиньонами и даже прикидывала, не развести ли мне грибницу на балконе. Шутка. Но грибы, и правда, выручали: если их запечь в духовке со специями, никакого гарнира не нужно. Перекусы на работе тоже были незатейливыми — орехи да семечки.

— Злоупотреблять ими нельзя, они очень жирные, — напомнил тренер, когда я рассказала о своем рационе.

Рыбный день

Организаторы марафона придумали удобную вещь: на страницах группы то и дело выставляли полезные рецепты еды, где уже были подсчитаны соотношения белков, жиров и углеводов на день. Можно компоновать, как душе угодно или добавлять что-то от себя.

Одним таким рецептом я воспользовалась в день постных послаблений: как раз разрешили рыбу. Помчалась в магазин за белорыбицей — мне приглянулся минтай. Дома представитель семейства тресковых был посолен, поперчен и отправлен в духовку, а по готовности сбрызнут соком лимона. Получилось отменно!

Первая травма

Второе спецзадание на марафон мне показалось убийственным: нужно было делать выпрыгивания из полуприседа на время. На все про все давалась одна минута. Тот, кто подпрыгнет больше всех, получит 20 баллов, остальные — по убывающей: 19,18, 17, 16 и 15 баллов. Всем, кто выполнил задание, но в первую шестерку не попал, полагалось по 10 баллов.

— Задание легкое, сегодня вечером будем снимать! — радостно заявила я мужу.

И пошла с детьми на прогулку. Наконец-то на улице повеяло весной! Но тротуары превратились в ледяной каток, а сверху его предательски присыпало свежим снежком — и конечно же, я оступилась и подвернула ногу. Дворники, теперь вы знаете, как легко получить травму.

К вечеру боль не утихла. А сдать задание нужно было до полуночи. К счастью, тренер предложил альтернативу: пышки и дамы с больными суставами могли заменить выпрыгивание на отжимания. За свои 42 отжимания я получила положенные 15 баллов — вошла-таки в шестерку лидеров!

Отжимания я люблю, но делаю пока только с колен

Кардио

Тренировки на второй неделе марафона стали даваться гораздо легче. По плану были круговые «трени» с выпадами, подниманием ног и бёрпи — сочетание планки и отжимания с подскоком. Последнее — мое любимое, и, по-моему, самое эффективное в мире упражнение. Круговая называлась «Суперсэт» и сделать ее нужно было минимум пять раз.

— Любишь худеть — люби и кардио делать, — пошутил тренер.

Ежедневные тренировки следовало дополнять бегом или занятиями на велотренажере. А я — в пролете: какие забеги, когда на дороге сугробы по колено, да еще нога с вывихом. Пришлось напроситься к подружке, и пару раз за неделю по часу покрутить велотренажер. Крутить педали меньше 40 минут вообще нет смысла — иначе эффекта похудения не будет. В остальные дни с кардио у меня, увы, не срослось.

Вот что я имела к концу второй недели борьбы с лишним весом: общая потеря в объемах — 9,5 сантиметров, в весе — 3,5 кило. Третья неделя обещает быть непростой — она заканчивается Пасхой с ее обязательными писанками и куличами. Надеюсь, что не сорвусь. Как справилась, расскажу в следующую пятницу.