Как начать мыслить позитивно, если вы невротик со стажем

Скажите честно, вас раздражают бесконечные советы, как стать оптимистом, вести себя уверенно, мыслить осознанно? Раздражают наверняка, особенно если вы невротик — тревожный, неуверенный в себе человек, которому вся эта новая философия не кажется столь радужной. Еще невротику присуща подавленность и быстрая утомляемость, преимущественно от всех этих рекомендаций. И вроде невротик рад стараться настроить мышление на новый лад, но мотивации на это нет. Замкнутый круг.

И что же делать, если человек вдруг неожиданно для себя решает, что, может быть, хватить страдать и пора начать жить? Во-первых, признать, что он невротик. Не псих, и слава богу. Без принятия проблемы никакие изменения не начнутся. Драму также не стоит закатывать — не конец света все-таки. Признать свой невротизм — это уже положить начало работе с собой. Что делать дальше? Слушать себя, свои чувства, позволять всему быть, не заниматься самобичеванием и принимать-принимать постепенно все ощущения. Разрешать им быть. То есть обвинять себя за что бы то ни было категорически нельзя. И точка.

Что делаем дальше? Забываем про вечное нытье на тему «меня же не любили родители». Отныне вы сам себе родитель. Подойдите к зеркалу и поговорите с собой. Сядьте на диван, укройтесь пледом и послушайте себя. Делайте все то, что настроит вас на «общение» с вами же. В трудных ситуациях не спешите примкнуть к другому человеку, попытайтесь стать опорой для себя сами.

Еще один хороший совет — не идите на поводу у стрессовой ситуации. Нарочно перестаньте реагировать, хоть это и кажется чем-то космическим. Через силу закрывайте глаза на негатив, будь то уехавший перед носом трамвай или сложные переговоры на работе. Если вы все-таки попали в неприятную ситуацию, продержитесь минут десять без срывов и мыслей об этом — эффект полезной медитации не заставит себя ждать. Спустя эти десять минут вы поймете, что ничего не случилось за столь короткоевремя отсутствия мыслей и эмоций.

Устройте себе марафон «Тридцать дней счастья». Хорошо, возьмите двадцать или начните с десяти. Вы уже умеете наблюдать за собой, поэтому пора фиксировать все радости, которые встречаются на вашем пути. То есть цель — видеть исключительно хорошее. Поначалу может не получаться хотя бы потому, что у вас пока нет этой привычки. А дальше вы почувствуете, что это действительно чистый кайф — видеть счастливые моменты в окружающем пространстве и радостив мелочах. Продержитесь эти дни без негатива, вам понравится.

Конечно, вместе с этими заданиями вы столкнетесь с тем, что будете чувствовать обиду, раздражение, даже гнев. Ведь какие-то вещи не сразу получатся, в каких-то вы будете сомневаться. Ну, в общем, невротическая классика. Что важно здесь: признать свое право на ошибку. Проживать стыд и вину, зная, что скоро это пройдет. И все.

Не поверите, но вас будет тянуть назад. В пленительный невротический мир сомнений и страхов. Помимо всех вышеперечисленных практик, обязательно добавьте в свою жизнь спорт. Любой. Ходьбу, прыжки, бег, бадминтон, плавание — вообще все что угодно. Доказано и проверено, что движение и физика гораздо сильнее психики. Поэтому, работая с душой, не забываем про тело. Кроме того, занятия спортом отвлекают и какое-то время держат эндорфины в приподнятом состоянии.

Прощайте всех, на кого злитесь. Кого мысленно не можете отпустить. В идеале необходимоосознать все нездоровые привязанности и понять, что, пока они есть, вы не станете свободным, а значит — счастливым. Все мы понимаем, что невротики — очень ранимые люди. Но их ранимость напрямую связана с обидчивостью. А обидчивость — это та же привычка, от которой очень сложно избавиться. Одним желанием ее не побороть.

Попробуйте поменять окружение. Теперь вы понимаете, что контролировать собственное токсичное поведение возможно. Но те, кто токсичен по отношению к вам, должны исчезнуть из поля зрения. Обрывайте неприятные связи без сожаления. Они все равно не принесут ничего хорошего в вашу жизнь.

Придумывайте себе больше дел. От уборки до написания сказки — подойдет все, где вы заняты. Не мыслями о том, что все плохо и как было бы классно, если… Надо сказать, что это очень частая проблема невротиков — сидеть на месте и пережевывать свои печали. Невротик, пожалуй, самый бездейственный человеческий типаж (говорю, основываясь на собственном опыте). И чем больше будет перед вами задач, тем счастливее вы будете становиться. А знаете почему? Благодаря результату. Неважно, какому — крупному или мелкому. Главное, видимому!

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