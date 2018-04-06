Что делать с «диванным» мужем

У медиков есть шуточный «закон парных случаев», тем не менее абсолютно применимый на практике. Нашел патологию — ищи вторую.

А в психологической практике он иначе работает. Пришел клиент, принес проблему — и дальше, как по цепочке, с этим потянутся похожие случаи. Не так давно в моем рабочем поле находилась тема под названием «диванный муж», значит, самое время ее описать.

С этим вопрос приходят женщины, успешные в карьере, родившие детей. Материальные, имущественные аспекты жизни семьи на них. Дальше — стратегические вопросы по воспитанию и развитию детей: где и как учиться, как выстроить расписание (на контакт с ребенком как таковой уже частенько не хватает ресурсов), где покупать квартиры, куда поехать отдыхать. Мужчины же дома: что-то делают по хозяйству, куда-то ходят по поручениям жены, следят за старшим поколением, паркуют машину в гараже. Если есть дети, то помогают с ними. И на этом все. Сидят дома, много денег на свои нужды не просят и никуда из дома не рвутся.

В целом, ситуация эта устраивает все стороны до какого-нибудь кризисного момента. Чаще связанного с угрозой потери здоровья кормилицы. Вот тогда на «диванных» мужиков обрушивается лавина сдерживаемого годами, иногда десятками лет, гнева.

Вот несколько вещей, с которыми предстояло сталкиваться при работе с этими случаями.

1. Системный уровень. Если посмотреть на несколько поколений назад в этих семьях, то можно обнаружить утраченных в годы войны, а также репрессий, раскулачивания и дальше в глубь истории, рассказы о том, как исчезали мужчины. Как их убивали, репрессировали, сажали, расстреливали. В памяти семьи остается, что дома — только немощные, обесточенные, никуда не годные мужики. В каком-то смысле, инвалидность не только физическая, но и потеря воли к проявленной жизни — это иммунитет от семейных потерь. Спасти себя и уберечь семью от горя можно в наше время путем «неудач» с поиском работы или на корню загнувшимся бизнесом.

2. Все как всегда… «упирается» в МАМУ. У большинства женщин с такой семейной ситуацией при подробном расспросе выясняется, что мамы в их детстве не было, или была слишком грубая/недосягаемая/критичная/наказывающая и холодная. В каком-то смысле в детстве таких женщин понятие «дом» — это не самое теплое и укромное место. Они более увлеченно вспоминают юность, походы, влюбленность в одноклассников, чем домашние семейные вечера. Теперь муж не по функционалу, а по состоянию присутствия, компенсирует «теплую» и «доступную» мать. При этом он может тещу даже не знать, жить своими интересами и быть самым брутальным из мужчин. Дело не в образе жизни, а в качестве контакта с ним, когда семья дома.

3. Из этого вытекает еще одно наблюдение. Отсутствие таких мужей дома повергает их во всех других отношениях успешных жен в состояние, близкое к отчаянному и упадническому. Вся тревога, все претензии и критика, до сих пор вымещающиеся на муже, за неимением объекта остаются с ее носителем, то есть с женщиной. На глазах она теряет силы и проваливается на дно переживаний о себе, где она вовсе не лидер, «огонь» и «всем тут командует». На этом дне она обесточенная, одинокая и с признаками выученной беспомощности, то есть состояния, когда мы не видим смысла обращаться за помощью, так как раз за разом переживали отказ и сдались.

Как с этим быть и можно ли помочь?

Для каждого из уровней — свое решение и даже свои методы. Главное, тут надо понимать, что все эти методы не направлены на то, чтобы муж встал с дивана и пошел на работу.

В первом случае наша задача увидеть, как клиенты с родовой памятью расставания с «сильными» мужчинами решают этот семейный завет с помощью обесточивания мужской энергии.

Во втором случае вопросы с мамой лучше решать, а не откладывать… Методов для этого уже не счесть, пожалуй.

В третьем случае задача клиента — присвоить себе депрессивные мысли и состояния, спроецированные до того на 'диванного мужа». Присвоить и дать подлинный выход этому состоянию в собственной жизни.

Путей масса, но чтобы их увидеть, сначала стоит заинтересоваться такими семейными симптомами, как в известном анекдоте: «— Дорогая, в жизни нужны резкие перемены! — Что, ляжешь на телевизор и будешь смотреть на диван?».

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина