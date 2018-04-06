Почему мужчин раньше волновали женские лодыжки

Женские ножки всюду и во все времена очаровывали мужскую половину населения. Причем долгое время одни только лодыжки уже вызывали особый трепет. Почему?

Ноги в европейской истории

На протяжении веков во всех европейских странах было наложено табу на оголение и изображение ног. Ни мужчины, ни женщины не имели права обнажать даже лодыжки. Если взглянуть на античные барельефы Эллады, на которых представлены люди, то можно увидеть, что хитоны скрывают ноги древних греков до самых пяток.

И это независимо от пола и возраста. Исключения составляют только изображения богов и героев. Их же, напротив, часто представляли с обнаженными лодыжками, стройность и мускулистость которых подчеркивалась ремешками иподиматов — кожаных сандалий. И это один из важных признаков, ведь богами и героями разрешалось восхищаться во всех смыслах.

Мода и приличия

Со средневековья и вплоть до XX века в Европе женские ноги обязательно закрывали длинные платья, оставляя видимыми только носки обуви. И чтобы даже ненароком, при сильном ветре или поездке верхом на лошади женщина не могла продемонстрировать окружающим обнаженные лодыжки, долгое время в моде были высокие ботинки на шнуровке. Этого строго требовали нормы морали и приличия. Увидеть ножку дамы постороннему мужчине было просто невозможно.

Более того, в Викторианской Англии, к примеру, на это был наложен строгий запрет. Там даже ножки роялей и витиеватой мебели принято было закрывать чехлами, чтобы у мужчин не рождались сомнительные фантазии. И лишь во Франции некоторые высокопоставленные и своенравные красавицы, желая покорить кавалера, украдкой, в приватной обстановке и только на мгновение демонстрировали ему свою лодыжку. Делалось это именно для того, чтобы фантазия шевалье разыгралась: по стройности кости и округлости мышц он мог представить себе всю даму в обнаженном виде, возжелать ее и оказаться полностью в ее власти.

Канкан и лодыжки

Свободолюбивая Франция первой из всех европейских стран стала организовывать на лицезрении женских лодыжек коммерческие предприятия. И речь здесь идет не о публичных домах, которые были везде и всюду. В 1820-х годах в бедных кварталах Парижа родился канкан — женский зажигательный танец, в основе которого положена как раз яркая демонстрация лодыжек.

Поначалу это танец считался непристойным, чтобы его увидеть, нужно было отправиться на самое дно французской столицы, но при этом все равно дорого заплатить за вход в таверну. А уже в 1889 году в знаменитом кабаре «Мулен Руж» на Монмартре канканом и лодыжками танцовщиц любовались не только богема и аристократы, но и члены королевских семей, например, принц Уэльский и его свита.

Далее популярность канкана разлетелась по всем странам, женские лодыжки постепенно становились все более доступными для лицезрения их мужчинами. Сначала это были театральные подмостки, затем кино, которое долгое время считалось зрелищем для простого народа. Уже в первом десятилетии XX века платья у европейских красавиц стали короче, обнажив лодыжки, пока еще спрятанные в носочки. Но дело было сделано. Теперь мужчины грезили увидеть ножки целиком.