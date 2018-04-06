Что делали женщины на Руси, чтобы родить мальчика

Многие современные мужчины мечтают о рождении сына. Что уж говорить о Древней Руси, где мальчик почетно именовался продолжателем рода и опорой семьи. Именно поэтому русские женщины прибегали к различным методам для того, чтобы зачать ребенка мужского пола.

Древнерусский календарь зачатия

Русские женщины верили в то, что пол ребенка напрямую зависит от дня, в который он был зачат. Считалось, что благоприятных для зачатия дней всего семь — с 11 по 17 день после начала менструальных выделений. Каждому из этих дней покровительствовала своя богиня — Рожаница: Меря, Жива, Моряна, Дидилия, Златая Мать, Зизя и Макоша. Одни Рожаницы отвечали за женское начало, другие — за мужское. Моряна, Меря, Дидилия и Макоша являлись женскими божествами, а Жива, Златая Мать, Зизя — мужскими. Поэтому для того, чтобы родить мальчика, русские женщины планировали зачатие на 11, 14 или 16 день от начала менструального цикла. Именно в эти дни Рожаницы Жива, Златая Мать, Зизя выказывали свое особое могущество.

Причем, после 17 дня зачатие вообще не приветствовалось, поскольку в это время Рожаницы уже теряли свои силы.

Приметы и обряды

Кроме календаря для зачатия ребенка того или иного пола женщины пользовались и всевозможными приметами и обрядами. Так для того, чтобы родилась девочка, под подушку или под кровать клали предметы, которыми в большинстве своем заведовали женщины. Это нитки, ленточки, гребешки, прялки. А для зачатия мальчика под супружеское ложе помещали различные инструменты: топоры, пилы, сохи.

Также жена могла попросить мужа лечь в постель обутым. Соблюдение этой приметы тоже сулило рождение мальчика.

До сих пор некоторые современные женщины так же, как и наши предки, верят в то, что на пол ребенка влияет питание будущей матери. Испокон веков для рождения сына знахарки советовали женщинам употреблять в пищу соленья, мясо и картофель. А вот молоко и яйца рекомендовали если и не исключить из рациона вовсе, то хотя бы сократить, так как именно эти продукты, по мнению ведуний, способствовали зачатию девочек.