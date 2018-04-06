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Натали Неведрова: «Дочка не знает, что у меня день рождения
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Натали Неведрова: «Дочка не знает, что у меня день рождения 

WDay.ru 24 минуты назад
Фото: WDay.ru
Экс-звезда «Орла и решки» рассказала, как встретила свои 29 лет и почему муж ничего ей не подарил.
Кажется, чем ближе круглая цифра, тем тяжелее переживается день рождения. Но все совсем не так у экс-звезды «Орла и решки» Натали Неведровой. Телеведущей сегодня исполнилось 29 лет. Девушка рассказала Wday.ru, что утром даже не вспомнила про свой праздник:
«Мы сегодня с дочкой проспали, так что с утра я даже и не вспомнила, что у меня день рождения, и не сказала об этом дочке. Мы понеслись сломя голову в детский сад. Хотя дни рождения я очень люблю, и не только свои. С рождением ребенка я поняла, какое это счастье, когда рождается новый человек».
А вот муж Натали про праздник любимой не забыл и поздравил самым первым:
«По традиции в 00:01. Но подарок не подарил! Вечером у нас запланирована вечеринка. Волнуюсь, стараюсь, чтобы друзьям было комфортно — у меня их много, они работают в разных сферах, и важно всех объединить. Два года назад мы рисовали, в прошлом — проходили квест, а в этот раз будем спасать наш космический корабль и планету — темой праздника я решила сделать космос».
И, кстати, телезвезда совсем не переживает за свой возраст:
«Вот свое 20-летие я переживала, и гораздо больше, чем в 29. Сейчас хочется только смеяться и стебаться. Я понимаю, что 29 — это уже практически 30, совсем другой десяток, но я думаю, что это — очень крутой возраст. Особенно для тех, кто молод в душе. Сейчас все только начинается!»
Напомним, Натали полюбилась зрителям как ведущая проекта «Орел и решка» на «Пятнице!». Правда, девушка решила не сниматься в новом сезоне, чтобы успевать проводить больше времени с семьей. Но, как и говорит Натали, все только начинается: сейчас она работает над новым проектом. Но все подробности пока держит в тайне.
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