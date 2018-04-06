Крупный осколок челябинского метеорита выставили на продажу

Крупный осколок метеорита «Челябинск», который упал на землю пять лет назад, выставили на продажу за 900 тыс. рублей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Метеорит весом в 3,4 кг уже долгое время на сайте бесплатных объявлений «Юла» пытается продать любитель геологии из Челябинска. Ранее мужчина просил за находку более 2 млн рублей, но теперь снизил цену в два раза.

«Это один из самых крупных осколков челябинского метеорита, который находится в частной коллекции. Больше — только в музее, — отмечает продавец уникальной находки. — Имеется сертификат подлинности от авторитетной организации. Отличный способ вложения средств: экземпляр для коллекции, уникальный образец для исследований, а кому — для понта в особняке поставить». Челябинец отмечает, что новым владельцам передаст метеорит лично в руки, так что никакого обмана не будет.