Последствия ботокса

Большая востребованность подобных процедур диктуется, в первую очередь, получением максимально быстрого, практически мгновенного результата. При острой нехватке свободного времени для многих этот вариант остается единственно приемлемым. Но несмотря на высокий шанс получить хороший косметический эффект, не будет лишним подумать о том, какие могут быть последствия ботокса. Сайт МедикФорум собрал всю важную информацию о том, к чему может приводить использование ботокса. 1. Во-первых, ботокс — это парализующий яд, открытый несколько десятков лет назад при весьма печальных обстоятельствах. Он был выявлен при расследовании дел об острых пищевых отравлениях, жертвы которых погибали от дыхательного паралича. Конечно, в косметологической практике используется мизерное количествоботокса, действующее исключительно локально, но, все же, стоит задуматься. 2. Паралич обработанной мимической мышцы держится около полугода. Первоначальный эффект ослабевает, а за это время кожа над мышцей увядает намного быстрее, так как нарушается ее кровоснабжение. Плюс ко всему, и сама мышца ослабевает и деградирует. 3. В результате многочисленных процедур по обработке ботоксом, развивается атония мышц лица, так как деформируется структура волокон коллагена. А это приводит к высушиванию тканей и преждевременному старению. 4. В любом случае, решившись на коррекцию ботоксом, нужно обратиться к грамотному специалисту, который не просто корректно проведет процедуру, но и сможет ознакомить пациентку со всеми возможными последствиями. Ранее сообщалось, что была доказана высокая эффективность ботокса.